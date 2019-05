Odtwórz: Stolica luksusu nie tylko dla milionerów. Co musisz wiedzieć o podróży do Monako

Była żona szefa Amazona i jedna z najbogatszych kobiet na świecie MacKenzie Bezos zdecydowała, że przeznaczy co najmniej połowę swojej fortuny na cele charytatywne. W podpisanym przez siebie zobowiązaniu kobieta stwierdziła, że ma "do dyspozycji nieproporcjonalnie dużo pieniędzy".

Majątek MacKenzie Bezos jest szacowany na 35 miliardów dolarów.

Miliardy na cele charytatywne

Kobieta dołączając do kampanii Giving Pledge znalazła się wśród najbogatszych ludzi na świecie, m.in. Marka Zuckerberga, Richarda Bransona i Roberta F. Smitha, którzy wcześniej zdecydowali się na podobny krok.

Kampania Giving Pledge wystartowała w 2010 roku, a jej inicjatorami są legendarny inwestor Warren Buffet oraz Bill i Melinda Gatesowie. Celem kampanii jest zachęcanie miliarderów, by dzielili się swoimi fortunami z najbardziej potrzebującymi. Zgodnie z założeniem, dołączając do kampanii, osoba zobowiązuje się do przeznaczenia przynajmniej połowy wartości majątku na cele charytatywne po śmierci albo jeszcze za życia.

Jak poinformowała agencja Reutera, oprócz MacKenzie Bezos do kampanii w ostatnich dniach dołączyło jeszcze 18 innych osób.

"Istnieje wiele zasobów, które każdy z nas może wyciągnąć z naszych sejfów, aby podzielić się nimi z innymi - czas, uwaga, wiedza, cierpliwość, kreatywność, talent, wysiłek, humor, współczucie. Oprócz tego, co ukształtowało we mnie życie, mam do dyspozycji nieproporcjonalnie dużo pieniędzy" - czytamy w piśmie MacKenzie Bezos zamieszczonym na stronie kampanii Giving Pledge.

"Nadal będę podchodziła do filantropii z troską. Zajmie to dużo czasu i wysiłku. Ale nie będę czekać. I będę trzymać się tego do czasu, gdy sejf nie będzie pusty" - dodała.

Głośny rozwód

MacKenzie i Jeff Bezos rozwiedli się na początku tego roku. Jak pisaliśmy na początku kwietnia, para zawarła ugodę, zgodnie z którą kobieta zachowała 4 procent udziałów w Amazonie, wartych około 35 miliardów dolarów. Zrezygnowała z roszczeń dotyczących gazety "Washington Post" i firmy zajmującej się technologiami kosmicznymi Blue Orgin, które również są w rękach Bezosa.

To najdroższy rozwód świata. Dotychczasowy rekord należał do kolekcjonera sztuki Aleca Wildensteina i jego żony Jocelyn znanej jako Kobieta Kot. Jak informowało BBC, ich ugoda opiewała na 3,8 miliarda dolarów.

48–letnia MacKenzie Bezos jest pisarką. Para ma czwórkę dzieci – trzech synów i córkę. W 2013 roku MacKenzie Bezos powiedziała "Vogue Magazine", że poznała Jeffa, gdy pracowała dla funduszu hedgingowego w Nowym Jorku.

Po trzech miesiącach spotkań para zaręczyła się. Pobrali się w 1993 roku. Rok później Jeff Bezos założył Amazon, który pierwotnie był jedynie sklepem internetowym z książkami. Od tego czasu firma przeobraziła się w giganta handlu elektronicznego.

MacKenzie jest jedną z najbogatszych kobiet na świecie. Liderką jest dziedziczka fortuny L'Oréala Francoise Bettencourt Meyers, której fortuna według magazynu "Forbes" opiewa na 45,6 miliarda dolarów.