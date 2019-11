LVMH, właściciel takich marek jak Luis Vuitton i Dior, przejął amerykańską firmę jubilerską Tiffany&Co. Transakcja opiewa na ponad 16 miliardów dolarów (ponad 62 miliardy złotych), co czyni ją największą w historii branży dóbr luksusowych.

Właściciel marki Lois Vuitton zgodził się zapłacić 135 dolarów za każdą akcję firmy Tiffany&Co. Zarządy obu firm zgodziły się na przejęcie w niedziele, kończąc tym samym miesiące rozmów. Wcześniej LVMH oferował 14,5 miliarda dolarów za zakup firmy.

Gigant na zakupach

Grupa LVMH to właściciel ponad 70 marek luksusowych z całego świata z branży modowej, kosmetycznej, biżuteryjnej oraz alkoholowej. Do grupy należą, m.in. Louis Vuitton, Dior, Fendi czy Givenchy.

Szefem i właścicielem firmy jest Bernard Arnault. Z majątkiem szacowanym przez Bloomberga na 100 mld dolarów, jest obecnie trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie, a także najbogatszym Europejczykiem. W globalnym rankingu Bloomberg Billionaires Index wyprzedzają go tylko Bill Gates i Jeff Bezos. Jest ich tylko trzech na świecie. Najbogatszy Europejczyk w ekskluzywnym klubie Bernard Arnault, najbogatszy człowiek w Europie, dołączył właśnie do Jeffa Bezos... zobacz więcej »

Bloomberg pisze, że przejmując Tiffany, LVMH chce skutecznie konkurować ze szwajcarskim Richemontem, właścicielem marki jubilerskiej Cartier.

Mimo imponującej liczby posiadanych marek, LVMH nie przoduje bowiem w sprzedaży biżuterii, tak jak jest w przypadku odzieży, czy kosmetyków. Przejęcie Tiffany sprawi, że LVMH zwiększy swój udział na tym rynku do 18 proc - pisze agencja, powołując się na swoją analityczkę Deborah Aitken.

Bernard Arnault powiedział, że Tiffany posiada "niezrównane dziedzictwo" i pasuje do pozostałych marek należących do koncernu, takich jak Louis Vuitton, czy Bulgari.

Słynny sklep

W ostatnim czasie firma Tiffany odnotowała spadek sprzedaży biżuterii, do czego przyczyniła się sytuacja gospodarcza w Chinach i kurs dolara.



Jak pisze BBC, Tiffany "to coś w rodzaju nowojorskiej instytucji". Najpopularniejszy sklep marki znajduje się nieopodal wieży Trump Tower przy Piątej Alei. To właśnie to miejsce odwiedzała w filmie "Śniadanie u Tiffany’ego" jego główna bohaterka Holly, grana przez Audrey Hepburn. Po jego premierze firma zdobyła światową sławę.



Pierwszy sklep firmy Tiffany otworzono w 1837 roku. Obecnie posiada około 300 sklepów i zatrudnia ponad 14 tysięcy osób.