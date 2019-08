Jeden z największych przewoźników na świecie będzie po raz pierwszy latał bezpośrednio do Polski. American Airlines podały, że w przyszłym roku uruchomią połączenie z Chicago do Krakowa.

Amerykański przewoźnik poinformował 8 sierpnia o nowych międzynarodowych połączeniach. Od 7 maja 2020 roku liniami AA będzie można latać z Chicago do Krakowa. To pierwsze połączenie do Polski giganta z USA.

Przewoźnik poinformował, że oprócz rejsów do Polski będzie można też polecieć ze Stanów Zjednoczonych do Casablanki, Tel Awiwu, Budapesztu i Pragi. Przy czym American Airlines podkreślają, że w ich ofercie po raz pierwszy pojawia się połączenie do Afryki.

Spośród wyżej wymienionych pięciu połączeń tylko loty do Izraela będą całoroczne, reszta jest sezonowa. Samoloty Boeing 787-8 będą kursowały do Krakowa z lotniska O'Hare od 7 maja do 24 października. Planowanych jest pięć lotów w tygodniu.

Loty do Pragi i Budapesztu również będą się odbywały z Chicago, do Tel Awiwu natomiast z Dallas-Forth Worth, a do Casablanki z Filadelfii.

- Jest bardzo duże zapotrzebowanie na loty do Europy Wschodniej z Chicago i to ważne, byśmy zagwarantowali naszym klientom możliwość odwiedzenia rodziny i przyjaciół lub zwiedzenia nowej części świata. Chicago zawsze było doskonałym przykładem, jak można rozszerzać sieć naszych połączeń - stwierdził cytowany w informacji prasowej Vasu Raja, wiceprezydent departamentu odpowiadającego za siatkę i planowanie rozkładu lotów.

Na trasie Kraków-Chicago kursują już samoloty PLL LOT. Polski przewoźnik obsługuje również połączenie do Wietrznego Miasta z Budapesztu.

Największe linie świata

American Airlines od lat jest jedną z największych linii lotniczych świata - zarówno pod względem przychodów, jak i liczby przewożonych pasażerów. Jeśli chodzi o przychody w 2018 roku, to według danych Forbesa 44,5 mld dolarów daje liniom drugie miejsce na świecie. Wynik lepszy o około 400 mln dol. miały tylko amerykańskie Delta Airlines (44,9 mld dol.). Na trzecim miejscu zestawienia znalazła się niemiecka Lufthansa - 42,3 mld dol.

Pod względem liczby przewożonych w ciągu roku pasażerów według Departamentu Transportu USA w 2017 roku na pierwszym miejscu były Southwest Airlines, którymi poleciało prawie 158 mln osób. Na drugim miejscu znalazły się linie Delta - ponad 145 mln, a na trzecim American Airlines - niecałe 145 mln.