Słynna amerykańska loteria Mega Millions osiągnęła rekordową w swojej historii kumulację.

Wtorkowe losowanie szczęśliwej szóstki nie przyniosło zwycięzcy, sprawiając, że możliwa do wygrania w loterii Mega Millions kwota osiągnęła astronomiczny poziom 868 milionów dolarów (ponad 3,2 miliarda złotych). Ostatnia wygrana padła 24 lipca, kiedy 11 szczęśliwców otrzymało do podziału 543 miliony dolarów (ponad 2 miliardy złotych). Rok z megaloterią. Do klubu milionerów dołączyło trzynaście osób Ponad 543 tysiące złotych - to najwyższa wygrana, jaka padła w Polsce w piątkowy... zobacz więcej »

Jeden do trzystu milionów

Aktualna kumulacja nie przekracza jednak rekordu z 2016 roku. Wówczas w konkurencyjnej loterii Powerball do trzech szczęśliwców powędrowało do podziału ponad półtora miliarda dolarów (prawie 5,6 miliarda złotych.

Losy na loterię Mega Milions są sprzedawane w 44 stanach, także obcokrajowcom. Wiele osób kupuje nawet po kilkaset losów, jako że szansa na trafienie „szóstki” wynosi jeden do trzystu milionów. Media podkreślają, że łatwiej niż wygrać jest m.in. zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych.

W przypadku wygranej możliwości na podjęcie pieniędzy są dwie. Jednorazowe transza, po potrąceniu wszelkich opłat i podatków, wynosi 494,5 miliona dolarów. Skonsumowanie pełnej wygranej jest możliwe tylko w przypadku dożywotniej płatności wypłacanej dłużej niż 29 lat.