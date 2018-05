Samolot linii Germania, który w sobotę wystartował z berlińskiego lotniska Schoenefeld na Rodos, najpierw wylądował jeszcze na berlińskim lotnisku Tegel, odległym w linii prostej o 25 kilometrów - poinformował w poniedziałek "Tagesspiegel".

Germania wyjaśniła, że powodem lądowania było połączenie dwóch lotów na Rodos - jednego z Schoenefeld i jednego z Tegel.



Jednocześnie zaszła pomyłka: dla części pasażerów zamierzających polecieć z Tegel zabrakło miejsca w samolocie. Ostatecznie polecieli na Rodos inną maszyną, z przesiadką w Duesseldorfie.

Linie lotnicze przyznały się do błędu, przeprosiły pasażerów oraz zapowiedziały weryfikację i poprawę procedur wewnętrznych, aby takie sytuacje nie powtarzały się.

Nietypowy lot

Agencja dpa zwraca uwagę, że loty z położonego na peryferiach Schoenefeld na Tegel, odległego zaledwie o kilka kilometrów od centrum miasta, wcale nie należą do rzadkości, ale są to loty bez pasażerów.

Maszyny, które spóźnią się z lądowaniem na zamykanym na noc Tegel są kierowane na Schoenefeld, gdzie ograniczenia nie obowiązują.

Następnego dnia samoloty te, puste, lecą na Tegel po pasażerów.