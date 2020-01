Polska Grupa Lotnicza, która jest właścicielem LOT-u, przejmuje niemiecką linię lotniczą Condor - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Transakcja ma się zakończyć do końca kwietnia tego roku.

"Oferta przejęcia Condora przedstawiona przez PGL została uznana za najkorzystniejszą dla spółki, jej pracowników, partnerów, dostawców i klientów. Transakcja ma się zakończyć do końca kwietnia 2020 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód organów antymonopolowych i opuszczeniu przez Condor procedury ochronnej" - napisano w komunikacie.

Odważny i rozważny ruch

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w piątek, że "awans naszego kraju do krajów dojrzałych, do rynków rozwiniętych (...) nie jest przypadkiem" - Również polskie firmy przejmują potężne firmy zagraniczne - zaznaczył.

Linie wakacyjne Condor to - jak podkreślił - największe tego typu linie w Niemczech. - Bardzo odważny, ale zarazem rozważny ruch Polskich Linii Lotniczych LOT - podkreślił szef rządu. - To dowód siły polskiej gospodarki - zaznaczył.

Proces sprzedaży Condora ruszył na początku listopada i jeszcze przed Bożym Narodzeniem miały zostać złożone wiążące oferty. Termin został jednak przedłużony. Obok LOT-u - jak wskazywały media - transakcją zainteresowani byli amerykański fundusz Apollo do spółki z niemieckimi touroperatorami oraz brytyjska firma inwestycyjna Greybull.

Nie podano oficjalnie, jaka jest wartość transakcji. Wcześniej media spekulowały, że cena za spółkę może sięgnąć 250-300 mln euro.

- Przejęcie Condora doskonale wpisuje się w strategię PGL. Transakcja ta zabezpiecza również przyszłość Condora i gwarantuje stabilność i nowe perspektywy rozwoju pracownikom, klientom i partnerom biznesowym tej linii. Chcemy rozwijać ikoniczną markę Condora w Niemczech i wprowadzić ją także na nowe rynki w Europie. Serdecznie witamy wszystkich pracowników Condora w rodzinie PGL i zapraszamy ich do wspólnego tworzenia jednej z największych grup lotniczych w Europie - powiedział Rafał Milczarski, prezes zarządu PGL.



- Cieszymy się, że Condor, najpopularniejsza wakacyjna linia lotnicza w Niemczech, zyskała w PGL i LOT stabilnych, doświadczonych i dynamicznie rozwijających się partnerów, którzy zabezpieczają przyszłość naszej firmy. Razem będziemy obsługiwać dwa razy więcej pasażerów, tworząc tym samym jedną z największych grup lotniczych i wiodącą linię wakacyjną w Europie. Nasi partnerzy i klienci mogą bezpiecznie planować loty wakacyjne z Condorem - zadeklarował z kolei Ralf Teckentrup, prezes zarządu Condora.

Pożyczka od rządu

Condor należał kiedyś do firmy Thomas Cook, która zbankrutowała we wrześniu 2019 roku. Było to najstarsze i jedno z największych biur turystycznych na świecie. Przewoźnik przetrwał jednak upadek spółki-matki, ponieważ otrzymał od niemieckiego rządu oraz kraju związkowego Hesja 380 mln euro pożyczki pomostowej.

"Finansowanie pomostowe gwarantowane przez niemiecki rząd federalny i kraj związkowy Hesja będzie w pełni i w terminie spłacone" - poinformowała Polska Grupa Lotnicza w komunikacie.



Condor dysponuje flotą ponad 50 samolotów. Siedziba firmy znajduje się we Frankfurcie nad Menem, a głównym hubem jest port lotniczy Frankfurt. Firma zatrudnia około 5 tys. osób i jest ważnym partnerem dla niemieckich biur podróży.

Każdego roku około 9,4 mln pasażerów lata na pokładach Condora z ośmiu niemieckich lotnisk do około 90 miejsc w Europie, Afryce i Ameryce. W roku obrotowym 2018/19 Condor zanotował około 57 mln euro zysku operacyjnego, przy przychodach na poziomie około 1,7 mld euro.

Jak poinformowała PGL Condor nadal będzie działał pod obecnym kierownictwem, korzystając z poszerzonej siatki połączeń i synergii operacyjnych między obiema liniami lotniczymi.

LOT jest spółką Skarbu Państwa, a jego jedynym udziałowcem jest Polska Grupa Lotnicza w 100 procent należąca do Skarbu Państwa. Nadzór nad LOT-em sprawuje Minister Aktywów Państwowych.

LOT ma swojej ofercie ponad 120 połączeń, w tym 18 połączeń dalekodystansowych z Ameryką Północną i Azją. W 2019 roku LOT przewiózł ponad 10 mln pasażerów, ponad dwa razy więcej niż 4 lata wcześniej.