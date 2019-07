Polskie Linie Lotnicze LOT od 28 października uruchomią bezpośrednie rejsy z Warszawy na lotnisko Pekin-Daxing w Chinach - poinformowała spółka. Będzie to drugi port w stolicy Chin, do którego będą latały maszyny polskiego przewoźnika.

Lotnisko, którego budowa zakończyła się w ostatnich tygodniach, ma przejąć część ruchu z przeludnionego Beijing Capital International Airport. Chińczycy prognozują, że nowy port obsłuży 72 miliony pasażerów rocznie do 2025 roku, a do 2040 roku – 100 milionów. Koszt tej inwestycji to 12,9 miliarda dolarów.

Od 28 października bezpośrednie rejsy z Warszawy do nowoczesnego portu uruchomią PLL LOT. "Rozwój tego połączenia jest możliwy dzięki przyznaniu przewoźnikowi tak zwanych slotów, czyli godzin startów i lądowań na nowym lotnisku Pekin-Daxing, które zostanie otwarte 1 października" - poinformowała w poniedziałek w komunikacie spółka.

"LOT zwiększa częstotliwości połączeń do Chin do siedmiu rejsów tygodniowo. Z końcem października z Warszawy na nowe lotnisko Pekin-Daxing (PKX) poleci cztery razy w tygodniu, jednocześnie utrzymując w ofercie dotychczasowe trzy połączenia na Beijing Capital Airport (PEK)" - wskazano.

LOT poleci do Pekin-Daxing

Rejsy do stolicy Chin będą wykonywane nowoczesnymi szerokokadłubowymi samolotami Boeingami 787 Dreamliner. Jak przekazano, dreamlinery LOT-u polecą z Warszawy do Pekin-Daxing w poniedziałki, środy, piątki i soboty, a do Warszawy - we wtorki, czwartki, soboty i niedziele.



Rejs na lotnisko Pekin-Daxing potrwa 8 godzin i 40 minut, a droga powrotna - niespełna 10 godzin.

Spółka przekazała, że rozkład połączeń do Pekin-Daxing został dostosowany tak, aby zapewnić dogodne przesiadki w Warszawie między innymi dla pasażerów z innych miast w Europie, w tym z Kopenhagi, Hamburga, Berlina, Londynu, Paryża, Brukseli, Frankfurtu, Pragi, Wiednia, Budapesztu.

Jednocześnie LOT utrzyma dotychczasowe trzy częstotliwości połączeń na lotnisko Beijing Capital. Z Warszawy samoloty będą startować we wtorki, czwartki i niedziele, a do stolicy Polski mają wylatywać w poniedziałki, środy i piątki.

LOT uruchomił bezpośrednie rejsy z Warszawy do Pekinu w 2012 roku.

Najwięksi przewoźnicy

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że Polskie Linie Lotnicze LOT obsłużyły w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 10,5 miliona pasażerów. To drugi wynik spośród wszystkich przewoźników obecnych w Polsce.

Najwięcej, bo 11,5 miliona pasażerów obsłużył Ryanair. Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Tuż za podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.