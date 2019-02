Grecka wyspa Korfu trafiła do siatki połączeń LOT-u, sezonowe połączenie realizowane będzie od 9 czerwca do 15 września - poinformował we wtorek polski przewoźnik. Rejsy będą odbywały się raz w tygodniu, a lot z Warszawy do Grecji potrwa nieco ponad dwie godziny.

Rejsy będą obsługiwane przez dwa typy samolotów boeing - B737 MAX i B737-800 NG. Ze śmigłowców na pasażerskie odrzutowce. Linie desperacko szukają pilotów Chętnych do latania samolotami przybywa na całym świecie, ale przewoźnicy alarmu... zobacz więcej »

"Jeden z najchętniej wybieranych kierunków"

LOT będzie obsługiwał połączenie na Korfu w każdą niedzielę. Samolot wystartuje z Warszawy z Lotniska Chopina o 8:15 i wyląduje na greckiej wyspie o 11:40. Rejsem powrotnym pasażerowie polecą o 12:40 i o 14:00 wylądują na stołecznym lotnisku.



Polski przewoźnik przywołuje dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego, według których w 2017 roku Grecja stała się najbardziej popularnym kierunkiem wakacyjnych podróży Polaków. - "Położone u wybrzeży morza Jońskiego Korfu to dla polskich turystów jeden z najchętniej wybieranych kierunków również w Grecji. Wyspa zachęca pięknymi plażami, lazurową wodą i śródziemnomorską kuchnią. Sporą część terenu pokrywają drzewa cytrusowe, gaje oliwne i winnice, dlatego uznawana jest również za najbardziej zieloną wyspę w kraju" - wskazano.



Cytowany w komunikacie Robert Ludera dyrektor działu siatki połączeń LOT jest przekonany, że nowe połączenie przypadnie do gustu turystom chcącym wypocząć w basenie Morza Śródziemnego.



- Uruchamianie nowych połączeń nie byłoby możliwe, gdyby nie sukcesywne rozbudowywanie naszej floty średniego zasięgu. W tym roku LOT otrzyma aż dziewięć nowych Boeingów 737 MAX – tym samym w 2019 r. ich liczba wzrośnie do 14 – podkreślił dyrektor.

Połączenia

Przewoźnik przypomniał, że pasażerowie LOT mogą dziś skorzystać z licznych połączeń do popularnych wakacyjnych miejsc np. do Tel Awiwu, Barcelony, Larnaki, Dubrownika, Zadaru, Puli i Splitu. Niedawno LOT ogłosił również inne sezonowe połączenie wakacyjne z Warszawy do Warny.



LOT zaznaczył, że stale rozwija swoją flotę. W grudniu ub. roku przewoźnik odebrał kolejne nowe samoloty: Boeinga 737 MAX 8 i cztery Embraery 190 (przewoźnik ma już w swojej flocie 34 Embraery czterech typów). Na ten rok zaplanowane są dostawy kolejnych dziewięciu B737 MAX, których liczba do końca tego roku wzrośnie do 14. Do końca tego roku do floty zostaną włączone cztery kolejne samoloty B787 Dreamliner, dzięki czemu ich liczba we flocie LOT-u zwiększy się do 15.



W ubiegłym roku przewoźnik przewiózł ponad 8,8 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W tym roku planuje przekroczyć barierę 10 mln przewiezionych osób. Przewoźnik ma w swojej rozkładowej ofercie ponad 100 połączeń.

Na Korfu z Polski można polecieć też linią Ryanair z lotnisk w Modlinie, Rzeszowie, Poznaniu i Katowicach. Takie połączenie z Lotniska Chopina oferuje też pasażerom też Wizz Air.

Loty na Korfu ma w swojej siatce połączeń także EasyJet - z lotniska w Gdańsku, Krakowie, Lublinie w Warszawie.