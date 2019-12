Zażarta konkurencja, presja kosztowa, niepewność związana z brexitem i wysokie ceny paliwa to najczęstsze przyczyny problemów linii lotniczych. W 2019 roku aż 23 przewoźników przestało latać. To rekordowy rok pod tym względem.

Oto linie lotnicze, które zakończyły działalność w 2019 roku:

Germania

Mało znana poza Niemcami Germania była za naszą zachodnią granicą bardzo popularną, prywatną linią lotniczą z siedzibą w Berlinie. Przewoźnik obsługiwał ponad 40 kierunków. Linia ogłosiła upadłość 4 lutego, a dzień później zaprzestała działalności.

California Pacific

Niewielka regionalna amerykańska linia lotnicza, z siedzibą w kalifornijskim Carlsbad, nie zagrzała długo miejsca na rynku. Pierwszy lot odbył się 1 listopada 2018 roku, a już 17 stycznia 2019 linia zakończyła działalność.

FlyBMI

Linia Flybmi, z bazą na lotnisku East Midlands, latała z regionalnych portów w Wielkiej Brytanii (Aberdeen, Bristol, East Midlands i Newcastle) do kontynentalnej Europy, m.in. Brukseli, Dusseldorfu, Frankfurtu, Hamburga, Monachium, Oslo, Paryża i Stavanger. 16 lutego przewoźnik ogłosił zaprzestanie prowadzenia działalności.

Insel Air

Insel Air był narodowym przewoźnikiem Curacao - karaibskiego terytorium zależnego od Holandii. Oferował lotu do pięciu miejsc na Karaibach i w Ameryce Południowej. Flota składała się z trzech samolotów Fokker 50. Firma zaprzestała działalności 16 lutego.

Asian Express Airline

Tadżycka linia lotnicza z siedzibą w Duszanbe została założona w 2011 roku. Przewoźnik obsługiwał rejsy krajowe i międzynarodowe (chociaż od 2016 roku wszystkie międzynarodowe trasy odbywały się z i do Rosji). Linia została uziemiona w styczniu.

WOW Air

Jedna z najbardziej znanych linii w tym towarzystwie. W ubiegłym roku islandzki tani przewoźnik korzystał z 11 samolotów i przewiózł 3,5 mln pasażerów. Firma zatrudniała tysiąc osób. Linie ogłosiły zakończenie działalności 28 marca.

Aerolínea de Antioquia

W szczytowym momencie kolumbijska regionalna linia lotnicza Aerolínea de Antioquia obsługiwała regularne połączenia krajowe z Medellin do ponad 20 miejsc docelowych. Przewoźnik zakończył działalność 29 marca.

Fly Jamaica Airways



Linie, którego flota składała się z zaledwie jednego samolotu. Obsługiwał on połączenia z Jamajki do Georgetown w Gujanie, Nowego Jorku w USA i Toronto w Kanadzie. Przewoźnik zaprzestał działalności 31 marca.

Air Philip

Air Philip był południowokoreańskim przewoźnikiem, obsługującym trasy krajowe i międzynarodowe (Japonia, Rosja). Linia została założona w 2016 roku. Przestała działać 13 marca.

Jet Airways

Był to największy prywatny przewoźnik w Indiach. W szczytowym momencie Jet Airways obsługiwał ponad 600 rejsów dziennie. W swojej flocie linia posiadała ponad 120 samolotów i zatrudniała 23 tys. pracowników. Latała także do Europy. 17 kwietnia linie tymczasowo zawiesiły wszystkie loty krajowe i międzynarodowe. Firma jest obecnie w trakcie postępowania upadłościowego.

Avianca Brasil

Brazylijski przewoźnik Avianca Brasil, spółka zależna kolumbijskiej grupy Avianca. Nigdy oficjalnie nie ogłosił bankructwa, ale przestał latać 24 czerwca.

Avianca Argentina

Argentyńska filia kolumbijskiej grupy również nie przetrwała tego roku. Przestała działać 7 czerwca.

Al Naser Wings Airlines

Mała iracka linia lotnicza z siedzibą w Bagdadzie. Obsługiwała połączenia na Bliskim Wschodzie, najczęściej latając do Damaszku w Syrii. Przestała działać 16 kwietnia.

Aigle Azur

Aigle Azur była francuską linią lotniczą z siedzibą w Paryżu, obsługującą połączenia do 21 miast w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Wszystkie loty zostały odwołane 7 września, a firma zaprzestała wszelkiej działalności 27 września.

XL Airways

Mały francuski przewoźnik, obsługujący regularne połączenia z paryskiego lotniska Charles de Gaulle na Dominikanę, do Gwadelupy, Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Linia została zlikwidowana 23 września.

Thomas Cook

To bez wątpienia najgłośniejsze bankructwo bieżącego roku. Thomas Cook był trzecim co do wielkości brytyjskim biurem podróży, które zaprzestało działalności 23 września, pozostawiając na lodzie dziesiątki tysięcy klientów. Do grupy należała również linia lotnicza, składająca się z 34 samolotów, obsługujących 82 kierunki.

Adria Airways

Kolejny głośny upadek. Adria Airways były narodowym przewoźnikiem Słowenii. Linia z siedzibą w Lublanie w 2018 roku przewiozła 1,2 mln pasażerów - mniej więcej tyle samo, co Ryanair w trzy dni. Linia obsługiwała połączenia do 23 miast w Europie. 30 września firma ogłosiła upadłość.

Peruvian Airlines

Niewielka linia lotnicza z siedzibą w Limie, obsługująca głównie loty krajowe. Działalność zakończyła 2 października.

New Gen Airways

Przewoźnik z Tajlandii, skupiający się na lotach do Chin. Jego flota składała się 11 boeingów 737. Wszystkie loty zostały odwołane w sierpniu. Linia zaprzestała wszelkiej działalności w październiku.

Via Airlines



Mała regionalna linia z USA. Posiadała sześć odrzutowców Embraer. Pod koniec działalności obsługiwała zaledwie jedno połączenie - z Orlando na Florydzie do Jackson w Mississippi. 8 października linia ogłosiła, że złoży wniosek o ogłoszenie upadłości.

TAM Bolivia

Linia lotnicza z siedzibą w La Paz w Boliwii należała do boliwijskich sił powietrznych. Została utworzona, aby służyć społecznościom wiejskim. We wrześniu przewoźnik zawiesił wszystkie operacje.

Taron Avia

Armeńska linia lotnicza obsługiwała regularne i czarterowe loty, koncentrując się na transporcie pasażerów z Gruzji do Rosji przez Armenię. W listopadzie przewoźnik został pozbawiony licencji po tym, jak nie przeszedł kontroli organów regulacyjnych.

Astra

Grecka regionalna linia z siedzibą w Salonikach. Flota przewoźnika składała się z zaledwie czterech samolotów. Firma upadła 14 listopada.