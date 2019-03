Ile kosztuje podróż do Florencji?

"Wypatrywacz waleni" - to nowy zawód wykreowany przez władze włoskiego regionu Liguria. Zajęcie ma polegać na towarzyszeniu turystom podczas wycieczek morskich i pokazywaniu im okazów ssaków morskich, żyjących w tamtejszych wodach przybrzeżnych.

Obserwacja waleni to jedna z największych atrakcji turystycznych liguryjskiego wybrzeża. Zadanie ich kontroli i ochrony powierzono między innymi włoskiej marynarce wojennej, która przed pięciu laty otrzymała luksusowy jacht, skonfiskowany rosyjskiemu magnatowi za oszustwa podatkowe.



Jednostka o wielomilionowej wartości dostała zadanie patrolowania wód, w których występują wieloryby i delfiny. Na obszarze Morza Liguryjskiego znajduje się rezerwat waleni. Organizowane są tam rejsy w celu obserwacji ośmiu gatunków ssaków.

Wypatrywacz waleni

Nawet 2500 euro kary dla turystów w klapkach. "W trosce o bezpieczeństwo" Kara do 2500 euro, czyli równowartość około 11 tysięcy złotych, grozi turystom,... zobacz więcej » Władze regionu postanowiły rozszerzyć ofertę dla turystów z całego świata zatrudniając asystentów wycieczek morskich nazwanych "wypatrywaczami waleni". Inicjatywa ta, jak podkreślono, to połączenie promowania turystyki i troski o środowisko morskie.



Asystent będzie towarzyszył turystom w czasie rejsów obserwacyjnych jako ich specjalny przewodnik informujący o obszarze morskim, na jakim się znajdują, o jego florze i faunie. Przede wszystkim zaś zostanie wyposażony w sprzęt, dzięki któremu będzie wypatrywał okazów waleni i je rozpoznawał, by następnie pokazać uczestnikom wycieczki.



Aby wykonywać tę pracę trzeba będzie przejść specjalny kurs, zorganizowany przez władze regionu. Na razie nie podano, jakie wynagrodzenie będzie otrzymywał "wypatrywacz".