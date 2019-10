W Polsce obecnie jest 116 tysięcy osób z majątkiem przekraczającym milion dolarów. W 2024 roku liczba ta podskoczy o 74 procent i będzie to jeden z największych wzrostów na świecie - wynika z raportu "Global wealth report 2019".

Według opracowania przygotowanego przez Credit Suisse Research Institute za pięć lat w Polsce będzie 202 tysiące milionerów.

Podobnym przyrostem, jeśli chodzi o liczbę najbardziej majętnych osób, będzie mogła się pochwalić tylko Japonia. W połowie 2019 roku w Kraju Kwitnącej Wiśni było 3 mln milionerów, a w 2024 będzie ich prawie 5,2 mln. To oznacza wzrost o 71 proc.

W Chinach dynamika wyniesie 55 proc. - teraz jest 4,5 mln milionerów, a za pięć lat będzie ich 6,9 mln.

W raporcie podano, że wartość światowego majątku wynosi 360,6 biliona dolarów, co oznacza wzrost w ostatnim roku o 2,6 procent. Natomiast przeciętna osoba dorosła miała w połowie 2019 roku w swoim posiadaniu dobra o wartości 70 850 dolarów. Liczbę pełnoletnich oszacowano na około 5,1 mld.

Autorzy przewidują, że do 2024 roku wartość światowego majątku wzrośnie o 27 proc. do 459 bilionów dolarów. Liczba dorosłych milionerów również znacznie podskoczy - mniej więcej o jedną trzecią - do 63 milionów osób.



W żadnym innym państwie nie przybywa milionerów dolarowych tak szybko jak w Polsce. Obecnie 116 tys., za pięć lat 202 tys. +74% Dane: @CreditSuisse pic.twitter.com/hr6mWv6LgP — Mateusz Walczak (@walczak_mat) October 22, 2019





W opracowaniu oceniono, że zmniejszają się nierówności majątkowe na świecie. Obecnie 90 proc. osób z najmniejszym majątkiem posiada w sumie 18 proc. wszystkich dóbr na świecie - dla porównania w 2000 roku było to 11 proc.

Niecałe 2,9 mld ludzi (56,6 proc. wszystkich dorosłych) ma w swoim posiadaniu mniej niż 10 tys. dolarów, a w sumie 6,3 biliona dolarów (1,8 proc. światowego majątku).

Najbogatsi

Wyliczono również, że obecnie na świecie jest 46,8 mln milionerów, czyli o 1,1 mln osób więcej niż w połowie 2018 roku. To mniej więcej 0,9 proc. wszystkich dorosłych - ta stosunkowo mała grupa osób posiada jednak aż 158,3 biliona dolarów, czyli 43,9 proc. wszystkich światowych dóbr.

Jeszcze w 2010 roku liczba osób mających dobra o wartości ponad miliona dolarów wynosiła 13,9 mln.

Najwięcej ludzi, który majątek przekracza milion dolarów jest w Stanach Zjednoczonych - 18,6 mln osób, co oznacza przyrost o 675 tys. Najwięcej nowych milionerów przybyło po USA w Japonii (+187 tys.), Chinach (+158 tys.) i Niemczech (+65 tys.). Pod względem liczby dorosłych milionerów drugą pozycję dzierżą Chiny (4,5 mln osób), trzecią - Japonia (3 mln), a czwartą - Niemcy (2,2 mln).