Globalna liczba miliarderów wzrosła w zeszłym roku do 2754. Ich łączny majątek powiększył się zaś do poziomu 9,2 bilionów dolarów - wynika z raportu Wealth-X.

W zeszłym roku liczba miliarderów na całym świecie wzrosła o 357 osób osiągając poziom 2754. To wzrost o 14,9 procent. Zdaniem ekspertów firmy Wealth-X wynika to przede wszystkim z niezwykle korzystnej sytuacji na światowych giełdach, która podnosi wycenę majątku, oraz dobrej kondycji gospodarek.

Oszacowali koszt książęcego ślubu. Gigantyczna kwota Nawet 1300 razy więcej niż przeciętna ceremonia w Wielkiej Brytanii może kosztow... zobacz więcej »

Coraz więcej

Z raportu wynika również, że łączny majątek wszystkich miliarderów na świecie osiągnął poziom 9,2 bilionów dolarów powiększając się o 24 procent, czyli 1,8 biliona dolarów. Dla porównania wartość polskiego Produktu Krajowego Brutto w 2017 roku wyniosła nieco ponad 570 miliardów dolarów.



- Mimo, że w 2017 roku nie brakowało politycznych zawirowań, to niezwykle dobra sytuacja na rynkach akcji i w globalnej gospodarce pomogła osiągnąć solidny wzrost zysków w sektorze finansowym, technologicznym i przemysłowym - wyjaśnił Winston Chesterfield, dyrektor Wealth-X.

- Wpływ ekskluzywnej grupy osób na światową gospodarkę wciąż rośnie - dodał.

Najbogatsi

Jak podaje opisujący raport "The Guardian", dziesięciu najbogatszych miliarderów posiada aktywa warte łącznie 660 miliardów dolarów. Największym majątkiem może pochwalić się Jeff Bezos. Fortuna założyciela Amazona w ubiegłym roku wzrosła o 34,2 mld dolarów osiągając poziom 133 mld dolarów.



Najwięcej miliarderów mieszka w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku żyło tam 680 osób, które mogą pochwalić się takim majątkiem. Było to o 10 proc. więcej niż rok wcześniej.



Dużo szybciej rośnie liczba miliarderów w Chinach. W zeszłym roku wzrosła o 36 procent i osiągnęła poziom 338 miliarderów.



Znacząco, bo aż o 18 procent, wzrosła również liczba kobiet, które mają majątek przekraczający miliard dolarów. Łącznie na świecie kobiet-miliarderek w zeszłym roku było 321. Oznacza to, że kobiety stanowią 11,7 proc. wszystkich miliarderów na świecie.