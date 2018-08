Odtwórz: Zajęcia dodatkowe, tablet, zabawki. Na co wydasz 500 plus?

Lego zaczyna produkować klocki z trzciny cukrowej. Nie będą jadalne i wyglądem nie będą różnić się od plastikowych poprzedników. W sprzedaży mają pojawić się już jesienią. To dopiero początek. Duński koncern chce do 2030 roku produkować wszystkie klocki z materiałów odnawialnych.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza" na początek z plastiku uzyskiwanego z trzciny cukrowej będą produkowane tylko klockowe liście, krzaki i drzewa. W sprzedaży mają pojawić się już jesienią.

Zabawki idące z duchem czasu. Co sprzedaje się najlepiej? Drony, roboty, elektronika. Zmieniają się zabawki, a wraz z nimi wspomnienia z d... zobacz więcej »

Ta sama wytrzymałość

- Polietylen pochodzący z trzciny cukrowej ma takie same właściwości jak zwykły. Klocki mają taką samą wytrzymałość, jakość i spełniają te same normy bezpieczeństwa, co wszystkie nasze produkty - zapewnia Tim Brooks z Lego.



Jak pisze "GW" polietylen to miękki, wytrzymały i elastyczny plastik. Jego odmiana wytwarzana z trzciny cukrowej z technicznego punktu widzenia ma te same właściwości, co konwencjonalny plastik, tyle że pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Plan

Lego plan stworzenia klocków z odnawialnych materiałów ogłosiło w 2015 roku. Dotąd przeznaczyło na ten cel 155 mln dolarów. Botaniczne elementy plastiku z trzciny cukrowej stanowią zaledwie 1-2 proc. całkowitej liczby produkowanych obecnie elementów, a roczna produkcja Lego przekracza 19 mld elementów.

- Następnym krokiem będzie redukcja plastiku w opakowaniach. Docelowo chcemy zmniejszyć ilość opakowań i używać w nich materiały przyjazne dla środowiska - tłumaczy Tim Brooks, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

Celem firmy jest produkowanie wszystkich klocków z materiałów odnawialnych do 2030 roku.