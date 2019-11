Marcin "Jankos" Jankowski awansował wraz ze swoim zespołem do finału mistrzostw świata. Polak gra w drużynie G2 Esports, a tryumfy święci w jednej z najpopularniejszych gier wideo - League Of Legends.

- Zdecydowanie trzeba docenić sukces Marcina, śmiało można powiedzieć, że jest jednym z najlepszych graczy na świecie - mówi Jakub Wójcik z fundacji Indie Games Polska, która zajmuje się promocją gier komputerowych.

W niedzielę wraz z kolegami "Jankos" potwierdził tę opinię podczas trwających właśnie mistrzostw świata – Worlds 2019 (zwycięski zespół zgarnie ponad 800 tysięcy dolarów). Pokonali 3-1 w półfinale w Madrycie SK Telecom T1 złożoną z południowokoreańskich graczy.



W finale, który odbędzie się 10 listopada w Paryżu zagrają z inną drużyną z Azji - FunPlus Phoenix.



Polak reprezentuje hiszpański zespół e-sportowy G2, w którym grają inni Europejczycy: z Danii, Chorwacji czy Słowenii.

"Najwyższy top"

Jankowski (rocznik 1995) na swoim koncie ma występy w kilku zespołach, a w latach 2016 i 2018 docierał już do półfinałów mistrzostw świata w LoL.



- Możemy powiedzieć, że to jest porównywalna kariera, jeżeli chodzi o piłkę nożną, na przykład z Robertem Lewandowskim. Robert Lewandowski - najwyższy top jeżeli chodzi o piłkę nożną, a tutaj mamy Polaka, który w League of Legends jest jednym z najlepszych dżunglerów. Śmiało można powiedzieć, że najlepszym, bo też zdobył tytuł MVP (najbardziej wartościowego gracza – red.) Ligi Europejskiej - zaznacza Wójcik.

League of Legends? Dżungler?

Gra League od Legends została stworzona dekadę temu przez firmę Riot Games, ale nadal przyciąga przed monitory miliony osób dziennie – zarówno graczy jak i widzów.