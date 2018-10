Laudamotion uruchamia połączenia z Krakowa do Wiednia

Laudamotion wchodzi do Polski. Austriacka linia lotnicza, w którą zainwestował były kierowca Formuły 1 Niki Lauda, od 28 października uruchomi połączenia z Krakowa do Wiednia.

Jak poinformowali przedstawiciele krakowskiego portu lotniczego, loty do stolicy Austrii będą odbywały się cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Lot ma trwać około godziny.

Przypomnijmy, że na początku sierpnia Ryanair kupił 75 procent udziałów w Laudamotion.

Nowe połączenia

To nie jedyna nowość w siatce połączeń krakowskiego lotniska.

Jak informowaliśmy wcześniej od połowy grudnia z Krakowa polecimy do Turynu. Nowe połączenia to efekt wejścia do Polski rumuńskiej linii lotniczej Blue Air.

W połowie lipca poinformowano o tym, że do zimowego rozkładu dołączy Londyn Luton. Połączenia, które wystartuje 29 października, będzie obsługiwała linia easyJet.

Później, bo od lutego 2019 roku pasażerowie lotniska w Małopolsce będą mogli skorzystać z połączenia linii lotniczych LOT - do Tel Awiwu.

Największe lotniska

Jak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego na lotnisku Kraków-Balice w pierwszym kwartale br. obsłużono 1,4 mln pasażerów.

Dla porównania w 2017 roku było to około 1,2 mln pasażerów, zaś w 2016 - 975 tysięcy.

Najwięcej, bo 3,4 mln pasażerów w pierwszych trzech miesiącach roku obsłużono na warszawskim lotnisku Chopina.

Podium zamyka port Katowice-Pyrzowice. Lotnisko obsłużyło w pierwszym kwartale blisko 711 tysięcy pasażerów.