Lars Larsen, założyciel sieci handlowej JYSK, zmarł w poniedziałek rano w wieku 71 lat. "Straciliśmy męża, tatę i dziadka, a Dania straciła naprawdę wyjątkowego przedsiębiorcę. Będzie nam go wszystkim bardzo brakowało" - napisał w oświadczeniu jego syn Jacob Brunsborg.

"Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że dzisiaj 19 sierpnia w godzinach porannych w otoczeniu najbliższej rodziny, w wieku 71 lat zmarł Lars Larsen" - podkreśliła firma w komunikacie.

"Wyjątkowy przedsiębiorca"

Larsen pozostawał twarzą JYSK do czerwca 2019, kiedy to zdiagnozowano u niego raka wątroby. Wtedy to funkcję prezesa przejął jego syn Jacob Brunsborg. - Straciliśmy męża, tatę i dziadka, a Dania straciła naprawdę wyjątkowego przedsiębiorcę. Będzie nam go wszystkim bardzo brakowało. Zrobimy wszystko, aby kontynuować prace nad dalszym rozwojem dzieła jego życia - napisał Brunsborg.

Firma podkreśliła w komunikacie, że na początku bieżącego roku Larsen odegrał kluczową rolę w obchodach 40 lecia powstania JYSK, przecinając wstęgę na otwarciu pierwszego sklepu w Irlandii. "Tym samym zaznaczył obecność firmy praktycznie we wszystkich najważniejszych krajach Europy" - dodano.

Kierowaniem całą firmą JYSK będzie nadal zajmował się jej dotychczasowy dyrektor generalny i prezes Jan Boegh. - Krótko przed oddaniem prezesury firmy Lars Larsen uczestniczył w procesie decyzyjnym o połączeniu dwóch niezależnych części firmy w jedną firmę - JYSK Group. Będę kontynuował moje wysiłki tak, aby w ciągu najbliższych kilku lat połączony JYSK stał się firmą jeszcze silniejszą i większą. Zrobimy co w naszej mocy, aby duch firmy stworzonej przez Larsa Larsena z jego "dobrą ofertą" dla klientów trwał dalej - powiedział Boegh.

O firmie

JYSK jest międzynarodową siecią handlową, która sprzedaje "wszystko dla domu". Pierwszy sklep otworzono w duńskim mieście Arhus. Sieć obejmuje obecnie 2,8 tys. sklepów i zatrudnia ok. 23 tys. pracowników w 52 krajach na całym świecie.

W Polsce JYSK istnieje od 2000 roku i zatrudnia ponad 2,3 tys. osób.