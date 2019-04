Inwestorzy giełdowi zareagowali na porażkę Juventusu w Lidze Mistrzów. Akcje klubu z Turynu pikowały w środowy poranek, a straty liczone były w setkach milionów euro.

Akcje Juventusu w środę spadły w pewnym momencie nawet o 24 proc. w reakcji na przegraną z Ajaksem w Lidze Mistrzów. Po dramatycznym poranku kurs odrobinę podskoczył i w połowie dnia spadek oscylował w granicy 16 proc.

Jak szacuje Bloomberg, w momencie największego spadku wartość Juventusu na giełdzie była niższa o 400 mln euro (1,7 mld zł) w porównaniu z kapitalizacją z poprzedniego dnia.

Kurs Ajaksu wystrzelił

Z kolei akcje Ajaksu poszybowały w górę o prawie jedną dziesiątą. Klub z Amsterdamu ma szansę na to, by jego przychody wzrosły dzięki pieniądzom z LM o jedną trzecią. Za awans do półfinału Ajax otrzyma 12 mln euro (51 mln zł), a na stole do zgarnięcia jest jeszcze 19 mln euro (81 mln zł). Dodajmy, że te kwoty nie uwzględniają przychodów z biletów i sprzedaży pamiątek klubowych. W 2018 roku przychody zespołu z Amsterdamu wyniosły ok. 92 mln euro (393 mln zł).

Piłkarze z Amsterdamu wyeliminowali po wtorkowym zwycięstwie 2:1 Juventus Turyn w 1/8 finału LM. Dla fanów piłki jest to spore zaskoczenie. Wielu przewidywało, że drużyna z Cristiano Ronaldo w składzie skazana jest na sukces. Portugalczyk przez ostatnie sezony był gwarantem zwycięstw Realu Madryt w LM. Przed początkiem sezonu Ronaldo został kupiony przez Juventus za 117 mln euro (prawie 500 mln zł).

Kapitalizacja Juventusu wynosi teraz około 1,4 mld euro (ok. 6 mld zł), podczas gdy Ajaksu - ok. 342 mln euro (ok. 1,5 mld zł).

Źródło: stooq.pl Akcje Juventusu drastycznie spadły po porażce z Ajaksem w LM

W półfinale Ajax zmierzy się z Manchesterem City albo z Tottenhamem Hotspur. Rywala wicemistrz Holandii pozna w środę wieczorem.

Juventus i Ajax nie są jedynymi znanymi klubami, których akcje fani mogą kupić na światowych giełdach. Oprócz Starej Damy można jeszcze zainwestować m.in. w papiery Manchesteru United, Borussii Dortmund, AS Romy, Arsenalu, FC Porto czy Celticu Glasgow.

