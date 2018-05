Połączeniez Kuala Lumpur do Singapuru jest najbardziej zatłoczonym na świecie - wynika z zestawienia firmy OAG, analizującej ruch lotniczy. Ranking jest zdominowany przez połączenia azjatyckie.

Na najruchliwszej z tras odbyło się w ciągu 12 miesięcy 30 537 połączeń, co daje prawie 84 lotów dziennie. W ciągu roku z Kuala Lumpur do Singapuru (lotnisko Changi) przyleciało ponad 4 mln pasażerów. Lot na mającej 296 km trasie trwał średnio 1 godz. 4 min.

Połączenie obsługiwały takie linie jak Air Asia, Malysia Airlines, SilkAir, Jetstar, Singapore Airlines, Malindo Airways i Scoot.

Najpopularniejsze połączenia

W raporcie przedstawiono 20 najpopularniejszych w okresie od marca 2017 roku do lutego 2018 r. tras lotniczych. Lista jest zdominowana przez połączenia azjatyckie. Aż 14 to trasy, które zaczynają bądź kończą się na tym kontynencie.

Na podium znalazły się jeszcze trasa z Hongkongu do Tajpej (lotnisko Taiwan Taoyuan) z liczbą 28 887 połączeń w ciągu 12 miesięcy oraz trasa z Dżakarty (lotnisko Soekarno-Hatta) do Singapuru - 27 304 połączeń. Pierwszą z tych tras podróżowało ponad 6,5 mln pasażerów, a drugą, 4,6 mln.

Źródło: oag.com 14 na 20 z najpopularniejszych tras to połączenia, które zaczynają bądź kończą się w Azji

Poza Azją