Książę Harry i księżna Meghan spodziewają się nadejścia na świat swojego pierwszego dziecka. Wraz z radością związaną z zostaniem rodzicami, może pojawić się też niechciany podatek – pisze BBC.

Meghan i Harry są niecały rok po ślubie. Para spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka w kwietniu. Od kilku miesięcy brytyjskie media stale opisują ciążę księżnej. Według ich najnowszych doniesień, zarówno nowe "royal baby", jak i jego matka mogą być obciążeni dodatkowymi podatkami.

Zobowiązania podatkowe Meghan

Jako obywatele USA, Meghan i jej dziecko są bowiem zobowiązani do płacenia podatków w Stanach Zjednoczonych.

USA to jeden z niewielu krajów, które pobierają podatek biorąc pod uwagę obywatelstwo, a nie miejsce pobytu. Pozostałe kraje, w których występują takie regulacje to Erytrea i Mjanma.

Oznacza to, że nawet jeżeli książę i księżna będą mieszkać w Frogmore Cottage w Windsor, Meghan nadal będzie zobowiązana do złożenia zeznania w amerykańskim urzędzie podatkowym Internal Revenue Service (IRS). To samo dotyczy potomka książęcej pary – każdy Amerykanin, który mieszkał na terenie USA w ciągu ostatnich pięciu lat automatycznie przekazuje swoje obywatelstwo potomstwu.

Oczekuje się, że Meghan złoży wniosek o obywatelstwo brytyjskie, ale sama procedura wymaga czasu. Przed ślubem pary w 2018 roku, odpowiedzialny za komunikację z mediami księcia Harry'ego Jason Knauf, powiedział, że Meghan "spełni wymogi imigracyjne". Oznacza to, że będzie musiała mieszkać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej pięć lat.

Kiedy zostanie obywatelką Wielkiej Brytanii, księżna może zrzec się amerykańskiego obywatelstwa, a tym samym swoich zobowiązań podatkowych. Aby zrobić to samo, jej dziecko będzie musiało poczekać do co najmniej 16. roku życia.

Podatek za prezenty

Mieszkający za granicą obywatele Stanów Zjednoczonych są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego, a także podatku od prezentów, których wartość przekracza 15,8 tysiąca dolarów.

W przypadku Meghan, regulacje obejmą podarunki dla jej dziecka. Jak pisze BBC, urodziny jej pociechy mogą stać się okazją do wykonania niezłego ćwiczenia księgowego.

Według BBC bardzo prawdopodobne jest to, że Harry będzie separował swoje konta bankowe od tych należących do Meghan, aby uniknąć przekazania podatku Stanom Zjednoczonym.