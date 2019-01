Kościół katolicki na Sycylii pomoże miejscowym władzom w uporaniu się z kryzysem śmieciowym. W ramach podpisanego porozumienia w parafiach powstają punkty przyjmowania i segregacji śmieci, a księża w kazaniach apelują do wiernych o uważne wyrzucanie odpadów.

Od lat włoska wyspa zmaga się z poważnym problemem z wywozem śmieci i przepełnieniem tamtejszych wysypisk, a sytuację pogarsza to, że segregowana jest tylko jedna piąta odpadów. Problem postanowiły wspólnie rozwiązać władze regionalne i sycylijscy biskupi, a inicjatywie tej przyświeca ekologiczno-społeczna encyklika papieża Franciszka "Laudato si".

Kryzys śmieciowy na Sycylii