Bułgarska krowa Penka, która naruszyła unijne przepisy, przekraczając granicę z nienależącą do Wspólnoty Serbią, nie zostanie uśpiona - ogłosiła w poniedziałek bułgarska Agencja do spraw Bezpieczeństwa Żywności. Laboratoryjne analizy pokazały, że przebywająca obecnie w izolacji krowa jest całkowicie zdrowa. Penka do końca tygodnia zostanie zwrócona właścicielowi.

Informację o oszczędzeniu krowy potwierdził rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Margaritis Schinas, który życzył krowie długiego życia. - Opuszczenie Unii Europejskiej i powrót do niej był w porządku - powiedział grecki polityk.

Obrona krowy

Za pozostawieniem przy życiu Penki, która według pierwotnego stanowiska organów weterynaryjnych miała być uśpiona, ponieważ przebywała poza granicami UE, opowiedziało się kilka tysięcy osób w Bułgarii i poza jej granicami. Ostatnio do kampanii w jej obronie włączył się brytyjski piosenkarz i kompozytor Paul McCartney.



Sprawa krowy Penki stała się głośna po reportażu bułgarskiej telewizji publicznej. Opowiadał on o krowie z granicznej wioski Kopiłowci na zachodzie kraju, która zabłądziła i przeszła na terytorium Serbii. Po kilku dniach serbscy wieśniacy przywieźli ją z powrotem na granicę i została przekazana właścicielowi.



Głos zabrały bułgarskie władze sanitarne, zarządzając, że na mocy regulacji unijnych zwierzę, które opuściło granicę UE i znalazło się ponownie na jej terenie bez odpowiedniej kontroli sanitarnej i dokumentów, powinno być uśpione.

Zwierze jest zdrowe

Kampania na rzecz krowy nabrała politycznego wymiaru, gdy włączyły się w nią brytyjskie media, podkreślając absurdalność unijnych regulacji i niezdolność brukselskiej biurokracji do reagowania zgodnie z konkretną sytuacją. Zainicjowano petycję w jej obronie do Parlamentu Europejskiego i do Rady UE, której przewodnictwo obecnie sprawuje Bułgaria.



Na początku nieugięta Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności ustąpiła, zwierzę odizolowano. Pobrane próbki wykazały, że zwierzę jest zdrowe, dzięki czemu zostanie ocalone.