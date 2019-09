Banki naruszyły prawa i interesy frankowiczów - takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego w Chorwacji. Oznacza to, że osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich mogą na drodze sądowej odzyskać pieniądze, które utraciły w wyniku niewłaściwych praktyk banków.

Wyrok SN to pokłosie pozwu przeciwko ośmiu bankom, który złożył chorwacki odpowiednik polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (Hrvatska Udruga Za Zastitu Potrosaca). W 2013 roku sąd niższej instancji uznał, że banki naruszyły prawa klientów, ponieważ nie poinformowały ich właściwie o ryzykach związanych z kredytami hipotecznymi we frankach.

We wtorek SN oddalił wniosek banków o rewizję tego wyroku. Sąd niższej instancji nakazał wówczas bankom przewalutowanie kredytów na chorwackie kuny po kursie, który obowiązywał, gdy pożyczki te były zaciągane, i zastosowanie stałej stopy procentowej. Nadpłacone kwoty miałyby zostać zwrócone.

Stowarzyszenie Franak (frank po chorwacku) reprezentujące 125 tys. osób, które ucierpiały z powodu pożyczek we frankach szwajcarskich, oceniło we wtorek, że wyrok sądu otwiera drogę do wystąpienia o odszkodowania dla jego członków.

- To oznacza, że banki naruszyły prawa klientów, którzy moją teraz otwartą drogę do tego, by odzyskać swoje pieniądze w sądach. Mają czas do 2023 roku - podkreślił cytowany przez chorwacki tportal.hr działacz społeczny i lider partii SNAGA Goran Aleksić.

W Chorwacji, w przeciwieństwie do regulacji europejskich, jest ograniczony czas, w którym można odwołać się do sądu ws. nieuczciwego kontraktu.

Aleksić dodał jeszcze: - Liczę, że w najbliższych latach banki wypłacą poszkodowanym osobom 15 miliardów kun chorwackich (około 9 mld zł - red.).

Przedstawiciele Stowarzyszenia Chorwackich Banków (Hrvatska udruga banaka – HUB) po wyroku zapowiedzieli, że podejmą wszelkie dostępne kroki prawne na szczeblu krajowym, jak i europejskim – dowiadujemy się z chorwackiego serwisu informacyjnego hr.n1info.com.

Działania parlamentu

W 2015 roku chorwacki parlament uchwalił ustawę, która nakładała na banki obowiązek przewalutowania na euro kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich. Kosztami tej operacji w całości obciążone zostały instytucje bankowe. Osiem chorwackich banków zwróciło się o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją, jednak w 2017 roku Chorwacki Sąd Konstytucyjny odrzucił ich żądania.

W liczącej prawie 4,2 mln mieszkańców Chorwacji ponad 100 tys. osób zadłużyło się we frankach, głównie w latach 2003-2008. Na ogół frankowe kredyty były zaciągane na zakup nieruchomości.