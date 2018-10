Parlament Europejski opowiedział się za tym, aby ludzie pili więcej kranówki, zamiast kupować wodę w butelkach. Europosłowie podkreślają, że woda z kranu jest znacznie tańsza i lepsza dla środowiska. Według Komisji Europejskiej gospodarstwa domowe dzięki temu mogą zaoszczędzić ponad 600 milionów euro rocznie.

We wtorek w Strasburgu europosłowie przyjęli projekt nowych przepisów, który ma się do tego przyczynić. Ich zdaniem jeżeli zaufanie do wody z kranu wzrośnie, przyczyni się to również do zmniejszenia ilości odpadów plastikowych z wody butelkowanej, w tym śmieci morskich.

Butelki plastikowe są jednym z najczęściej używanych jednorazowych plastikowych przedmiotów na plażach Europy.

Nowe regulacje zmniejszają maksymalne limity niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów (o połowę), substancje polifluoroalkilowe (PFAS), szkodliwe bakterie oraz substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, a także ustanawiają nowe paramenty monitorowania mikrodrobin plastiku, które stały się przyczyną rosnących obaw wśród konsumentów. 100 tysięcy awarii wodociągów rocznie. NIK: odnowienie sieci może zająć 100 lat Awarie wodociągów to codzienność, rocznie jest ich około 100 tysięcy, to efekt m... zobacz więcej »

Dostęp do wody

PE chce też, żeby państwa członkowskie poprawiły dostęp do wody w miastach i miejscach publicznych poprzez stawianie fontann wody pitnej tam, gdzie jest to technicznie możliwe.

Posłowie opowiadają się również za oferowaniem wody kranowej za darmo lub za niewielką opłatą w restauracjach, jadłodajniach i przy dostarczaniu usług cateringowych.

Zgodnie z przyjętą rezolucją, posłowie ponownie domagają się, aby państwa członkowskie skoncentrowały się również na potrzebach słabszych grup społecznych w zakresie dostępu do wody.

Ich zdaniem państwa powinny identyfikować ludzi niemających dostępu do wody, włączając w to słabsze i zmarginalizowane grupy społeczne, a następnie ocenić sposoby poprawy sytuacji. Osoby takie powinny również otrzymać jasne informacje, jak podłączyć się do sieci wodociągowej, lub o alternatywnych sposobach dostępu do wody.

"Przyszłość ludzkości"

- Sposób, w jaki korzystamy z wody, określi przyszłość ludzkości. Jasne jest, że każdy powinien mieć dostęp do czystej i dobrej jakości wody, a my powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby była ona jak najbardziej przystępna cenowo dla wszystkich - powiedział europoseł Michel Dantin (EPL), odpowiedzialny za przygotowanie rezolucji.

Dokument przyjęto 300 głosami za, przy 98 przeciw i 274 wstrzymujących się. Parlament rozpocznie negocjacje z krajami członkowskimi w ramach Rady UE nad ostatecznym kształtem nowych regulacji, gdy tylko ministrowie UE ustalą wspólne stanowisko dotyczące projektu przepisów.