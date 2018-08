Rosyjska firma Wojentorg, która jest dostawcą usług dla ministerstwa obrony poinformowała w piątek o wprowadzeniu na rynek krajowego batonika, który ma zastąpić żołnierzom snickersa, czyli produkt amerykański. Batonik będzie dostępny w automatach z żywnością.

Orzechowy batonik waży 40 gramów, ale kalorii jest w nim mniej, niż w amerykańskim odpowiedniku - zapewnił Wojentorg. Żołnierze będą mogli w automatach kupić ten produkt za 30 rubli (ok. 1,6 zł ).



- Kiedy nasz żołnierz podchodzi do automatu z żywnością, to słuszniej będzie, jeśli znajdzie się tam towar producenta rosyjskiego, a nie czekolada amerykańska - powiedział Pawłow.

- Kiedy nasz żołnierz podchodzi do automatu z żywnością, to słuszniej będzie, jeśli znajdzie się tam towar producenta rosyjskiego, a nie czekolada amerykańska - powiedział Pawłow.

Jednocześnie przyznał, że ważne jest, by taki rodzimy produkt nie ustępował jakością produkcji "made in USA". Pawłow powiedział, że skosztował nowego batonika i "obiektywnie mu się spodobał".

Nowy batonik

Batonik będzie oznaczony znakiem firmowym Armia Rosji.

Pod tą marką sprzedawane są w handlu na przykład kolekcje odzieży. Wojentorg to firma należąca niemal w całości do spółki Garnizon, której właścicielem z kolei jest ministerstwo obrony Rosji. Dla resortu obrony Wojentorg świadczy usługi pralnicze, organizuje żywienie zbiorowe, dostarcza wyposażenie.

W marcu br. Wojentorg zapowiadał stworzenie alternatywy dla Coca-Coli, również jako produktu dla żołnierzy.