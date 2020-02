Wizz Air odwołuje znaczną liczbę rejsów do Włoch ze względu na malejące zainteresowanie spowodowane wybuchem epidemii koronawirusa – poinformował przewoźnik w czwartek. Zmienił się harmonogram lotów między 11 marca a 2 kwietnia. Całkowitą przepustowość zmniejszono o ok. 60 proc.

Wizz Air o zmianie w harmonogramie lotów poinformował w komunikacie przesłanym w czwartek. Przewoźnik zdecydował odwołać znaczną liczbę rejsów na określonych trasach do Włoch między 11 marca a 2 kwietnia. Dotychczasowa częstość ma zostać przywrócona po 2 kwietnia.

Powodem decyzji Wizz Aira jest - jak wskazał przewoźnik - malejące zainteresowanie połączeniami na włoskich trasach po wybuchu epidemii koronawirusa. Całkowitą przepustowość zmniejszono o 60 proc. Liczbę przelotów na poszczególnych trasach zmniejszono do maksymalnie dwóch tygodniowo.

Przewoźnik poinformował, że rezerwacje automatycznie zmieniane są na połączenia na innej trasie w możliwie najszybszym terminie. Pasażerowie zostaną powiadomieni o tym nie później niż 14 dni przed pierwotną datą lotu.

"Klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie Wizzair.com lub w aplikacji mobilnej linii lotniczej, otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji na konto Wizz Air" - podał przewoźnik.

Wizz Airem do Włoch można latać z Warszawy (do Mediolanu, Bolonii, Rzymu, Turynu, Katanii, Werony, Bari i Neapolu), z Krakowa (do Bari, Rzymu, Mediolanu i Katanii), z Katowic (do Rzymu i Katanii), z Gdańska (do Mediolanu) i z Wrocławia (do Bari). Częstość na wszystkich tych trasach została ograniczona.









Jeszcze we wtorek Polskie Linie Lotnicze LOT, Wizz Air i Ryanair informowały, że latają do Włoch zgodnie z rozkładem. Przewoźnicy zaznaczyli jednak wtedy, że monitorują sytuację związaną z epidemią koronawirusa i stosują się do zalecanych procedur.

Koronawirus

We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło 14 osób, a liczba zakażeń wzrosła w środę do końca dnia do co najmniej 424.

Koronawirus SARS-CoV-2 zaatakował jak dotąd ponad 82 tysiące osób. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 2804. Sprawdź statystyki dotyczące zachorowań na COVID-19 - chorobę wywoływaną przez koronawirusa. Jeśli obawiasz się o swoje zdrowie, przypominamy, że całą dobę działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, a jej numer to 800 190 590.

