Węgierski Wizz Air poinformował, że od wtorku zawiesza wszystkie loty do Włoch z powodu kwarantanny obowiązującej w całym kraju. Połączenia będą zawieszone do 3 kwietnia. Przewoźnik od czwartku nie będzie również latał do Tel Awiwu oraz Ejlatu.

"Klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie wizzair.com lub za pośrednictwem aplikacji otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 procent pierwotnej wartości rezerwacji na konto Wizz Air" - poinformowano w komunikacie.

Jednocześnie podkreślono, że linia może informować tylko tych pasażerów, którzy dokonali rezerwacji przez stronę przewoźnika lub aplikację mobilną. "Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem agencji/biura podróży – włącznie z internetowymi biurami podróży – powinni skontaktować się z firmą, w której wykupili bilety" - dodano.

RAPORT TVN24.PL

Loty do Włoch

Ekonomiści tną prognozy dla polskiej gospodarki. "Scenariusz negatywny" Ekonomiści tną prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2020 roku. Ich zdaniem, c... zobacz więcej » Wizz Air do 3 kwietnia zawiesił połączenia do: Alghero, Bari, Bolonii, Katanii, Bergamo, portu Mediolan Malpensa, Neapolu, Pizy, Rzymu Ciampino, Rzymu Fiumicino, Turynu, Wenecji, Werony.

To jednak nie wszystko.

Węgierski przewoźnik ogłosił, że od 12 marca zawiesza także połączenia do Tel Awiwu oraz Ejlatu ze względu na ogłoszenie przez izraelski rząd 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich pasażerów przylatujących do Izraela.

"Loty z Katowic, Krakowa i Warszawy do Tel Awiwu i Ejlatu będą zawieszone do 23 marca włącznie" - czytamy.

Koronawirus a podróże

To nie jedyny przewoźnik, który wprowadził zmiany w rozkładzie. Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały w niedzielę o zawieszeniu do 12 marca wszystkich rejsów do Włoch.

Z kolei irlandzki Ryanair w poniedziałek ogłosił kolejne cięcia w rozkładzie lotów. Od wtorku, 10 marca, od godziny 24.00 do środy, 8 kwietnia, do godziny 24.00 Ryanair zawiesi wszystkie loty krajowe z i do Mediolanu Bergamo, Mediolanu Malpensy, Wenecji, Parmy, Rimini oraz Treviso. Od czwartku, 12 marca, od godziny 24.00 do środy, 8 kwietnia, do godziny 24.00 Ryanair znacznie zredukuje liczbę lotów międzynarodowych z i do Mediolanu Bergamo, Mediolanu Malpensy, Wenecji, Treviso, Parmy oraz Rimini.