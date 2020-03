Banknoty mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego jak najczęściej warto korzystać z płatności zbliżeniowych - zaleca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Koronawirus powodujący chorobę COVID-19 może być na banknotach nawet przez wiele dni. By zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, powinniśmy jak najczęściej korzystać płatności bezdotykowych oraz myć ręce tuż po dotykaniu banknotów - ostrzega WHO.

- Wiemy, że pieniądze przechodzą z rąk do rąk cały czas i nieustannie są nośnikami wirusów i bakterii. Zalecamy, by myć ręce i nie dotykać twarzy po dotknięciu banknotów. O ile to możliwe, lepiej posługiwać się płatnościami zbliżeniowymi, by zmniejszyć ryzyko infekcji - podkreśliła w rozmowie z brytyjskim The Telegraph rzecznik WHO, Christian Lindmeier.

Również Bank Anglii stwierdza, że korzystanie z gotówki może sprzyjać przenoszeniu wirusów i bakterii oraz zachęca do regularnego mycia rąk - informuje The Telegraph.

Z kolei jeszcze w ubiegłym miesiącu banki w Chinach i Korei zaczęły dezynfekować banknoty, by zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii.

- Jest możliwość zarażenia się poprzez dotykanie wszystkich powierzchni, dlatego dezynfekcja powierzchni w miejscach publicznych jest ważna. I między innymi stąd decyzja Chin o dezynfekcji pieniędzy, bo akurat to jest taki element, który jest łatwy, jeśli chodzi dystrybucję - powiedział Łukasz Durajski, ekspert z zakresu medycyny podróży. Dodał, że dobrym rozwiązaniem może być płacenie kartą.

Do odkażania gotówki używa się światła ultrafioletowego oraz wysokich temperatur. Następnie banknoty przez 14 dni są przechowywane, by później zostać ponownie wprowadzone do obrotu. Bank Anglii na razie nie zamierza dezynfekować gotówki.

Wciąż jednak nie wiadomo, jak długo może przetrwać koronowirus poza organizmem człowieka. Badania nad podobnymi wirusami (m.in. SARS i MERS) wskazywały, że może to być nawet 9 dni - wynika z artykułu opublikowanego w tym miesiącu online w czasopiśmie medycznym Journal of Hospital Infection.

Koronawirus w Polsce już jest - poinformował o tym w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski.

