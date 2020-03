Odtwórz: 19.03.2020 | Dramatyczna sytuacja we Włoszech. "Nie wiem, jak długo jeszcze damy radę"

Odtwórz: 20.03.2020 | Świat walczy z koronawirusem. We Włoszech epidemia nie zwalnia

Odtwórz: Coraz gorsza sytuacja we Włoszech. "Nie dajemy już rady leczyć wszystkich"

Władze Wenecji postanowiły przełożyć na przyszły rok wprowadzenie biletów za wstęp do miasta. Miały one obowiązywać od 1 lipca br., by uregulować napływ turystów.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Opłata ma dotyczyć wszystkich, którzy do Wenecji dostaną się drogą morską na pokładzie statków wycieczkowych, a także lądową - samochodem lub pociągiem. Obowiązek dotyczyć będzie tych, którzy nie zatrzymają się w weneckich hotelach.

Włosi zamykają fabryki. "Najtrudniejszy kryzys w czasach powojennych" We Włoszech zaostrza się walka z epidemią koronawirusa. Kolejnym krokiem jest ws... zobacz więcej » Celem tego rozporządzenia, przyjętego już przez władze, jest ograniczenie napływu turystów tylko na jeden dzień zwiedzania. To ich w mieście jest najwięcej.

Bilet wstępu do Wenecji

Burmistrz Luigi Brugnaro ogłosił w poniedziałek, że wejście w życie obowiązku biletów przesunięto o rok.



"Ale nadal obowiązująca jest koncepcja ograniczenia napływu turystów i podniesienia jakości turystyki, tym bardziej po tym, gdy zobaczyliśmy w tych dniach zdjęcia przejrzystej wody w kanałach" - dodał Brugnaro.



Woda w kanałach, jak się zauważa, jest nie tylko przejrzysta, ale pojawiły się w niej też ryby, co jest widokiem nieznanym tam od dawna.

Źródło: EPA/ANDREA MEROLA Woda w kanałach jest przejrzysta

Nie tylko koronawirus

Wenecja ma za sobą wyjątkowo trudne miesiące.

W listopadzie ubiegłego roku doszło tam do katastrofalnej powodzi, największej od ponad pół wieku, która spowodowała straty szacowane na kilka miliardów euro. Wielu turystów odwołało potem rezerwacje i zrezygnowało z przyjazdu.



W lutym, z powodu wybuchu epidemii koronawirusa, dwa dni przed terminem zakończony został wenecki karnawał.