Spłaty kredytów hipotecznych zostaną zawieszone w całych Włoszech. To wynik wybuchu epidemii koronawirusa - ogłosiła we wtorek wiceminister finansów Laura Castelli.

Wiceminister Castelli poinformowała w wywiadzie dla Radia Anch'io, że odroczenie spłaty rat kredytów hipotecznych będzie możliwe "w przypadku osób fizycznych i gospodarstw domowych".



Stowarzyszenie Banków Włoskich (ABI) poinformowało w poniedziałek, że kredytodawcy zaoferują odroczenie spłaty zadłużenia małym firmom i gospodarstwom domowym zmagającym się z załamaniem gospodarczym wywołanym koronawirusem.

Koronawirus we Włoszech

Rząd Włoch poinformował we wtorek, że przeznaczy około 10 miliardów euro na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa.

Minister rozwoju gospodarczego Stefano Patuanelli powiedział rzymskiej rozgłośni Radio Capital, że środki prawdopodobnie spowodują wzrost deficytu budżetowego do nieco poniżej 3 procent produktu krajowego brutto (PKB) w 2020 roku.



Źródło w rządzie przekazało agencji Reutera, że ministerstwo finansów rozważa podniesienie deficytu budżetowego w 2020 roku do 2,8 procent PKB. W zeszłym tygodniu ogłoszono, że deficyt ma być podniesiony do 2,5 procent PKB względem poprzednio planowanych 2,2 procent.

Wzrost zakażeń

Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił w poniedziałek, że rząd wprowadza zakaz zgromadzeń w całym kraju. Szkoły i uniwersytety będą zamknięte do 3 kwietnia, zawieszone zostały wszystkie imprezy sportowe. Kontrolowany jest napływ osób z zagranicy. Na włoskim terytorium możliwe jest przemieszczanie się wyłącznie z powodu pracy, zdrowia i innych pilnych potrzeb.

W Europie najwięcej przypadków koronawirusa odnotowano właśnie we Włoszech.

Do poniedziałkowego wieczoru na Półwyspie Apenińskim odnotowano 9172 przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu wirusa zmarły 463 osoby.