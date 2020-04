Szef Twittera Jack Dorsey przeznacza około 28 procent swojego majątku na walkę z pandemią COVID-19.

Jack Dorsey poinformował w serii wpisów na Twitterze, że przeznacza warte 1 miliard dolarów udziały w spółce Square, której jest współzałożycielem, na walkę ze skutkami koronawirusa.

Kwota stanowiąca około 28 procent jego majątku zostanie przekazana na fundusz charytatywny Start Small LLC.

W podanym przez niego linku można śledzić transfer środków. Wynika z niego, że miliarder już przekazał 100 tysięcy dolarów na konto America's Food Fund. Fundusz zajmuje się dostarczaniem żywności osobom poszkodowanych przez pandemię.



I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020





Jednocześnie Dorsey zapowiedział, że jeżeli uda się "rozbroić" pandemię przed wykorzystaniem wszystkich środków, to reszta pieniędzy z planowanego miliarda dolarów zostanie przeznaczona między innymi na edukację i ochronę zdrowia kobiet oraz dochód podstawowy w biedniejszych krajach.

Zgodnie z indeksem miliarderów przygotowywanym przez agencję Bloomberg majątek Dorsey'a jest szacowany na 3,89 miliarda dolarów. Daje mu to 485. miejsce na liście najbogatszych.

Na początku marca informowaliśmy, że fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz dwie inne duże organizacje charytatywne zobowiązały się do przekazania 125 milionów dolarów na walkę z koronawirusem.