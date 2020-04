Odtwórz: Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Wskutek pandemii COVID-19 Lufthansa postanowiła zamknąć podlegającą jej niskokosztową linię Germanwings. Niemiecka grupa lotnicza ogłosiła także zmniejszenie floty.

"Działalność lotnicza Germanwings zostaje zakończona" - poinformował zarząd grupy Lufthansa w wydanym we wtorek oświadczeniu. Jak największej liczbie pracowników Germanwings ma zostać zaoferowana praca w innych spółkach należących do Lufthansy.

"Miną miesiące, zanim globalne ograniczenia podróży zostaną całkowicie zniesione, oraz lata, zanim światowy popyt na podróże lotnicze powróci do poziomu sprzed kryzysu" - przekazały władze spółki.

Agencja Reutera przypomniała, że los Germanwings wisiał na włosku po katastrofie, do której doszło pod koniec marca 2015 roku. Pilot lotu z Barcelony do Duesseldorfu, który przyjmował leki antydepresyjne, skorzystał z chwilowej nieobecności kapitana w kokpicie, by skierować samolot na zbocze góry w południowych Alpach.

Programy restrukturyzacyjne

Władze Lufthansy we wtorek zapowiedziały szeroką restrukturyzację, zmniejszanie floty i cięcia w pionie administracyjnym.

Spółka postanowiła wycofać z eksploatacji ponad 30 samolotów, które obsługiwały głównie połączenia krajowe i turystyczne.

Również należące do Lufthansy budżetowe linie lotnicze Eurowings wycofają z użytku 10 samolotów.



Programy restrukturyzacyjne, rozpoczęte wcześniej w należących do Lufthansy liniach Austrian Airlines, Brussels Airlines oraz SWISS, mają zostać przyspieszone, a ich floty zmniejszone.



Dodatkowo koncern poinformował, że rozwiązał już "prawie wszystkie" umowy najmu z innymi liniami lotniczymi.

Koronawirusa a branża lotnicza

Globalne towarzystwa lotnicze twierdzą, że spowodowany koronawirusem kryzys grozi zlikwidowaniem 25 milionów miejsc pracy na całym świecie.

Przedstawiciele Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) ostrzegli w ubiegłym tygodniu, że wielu przewoźników lotniczych może nie przetrwać spodziewanego w drugim kwartale rekordowego spadku liczby pasażerów, i tym samym przychodów, w efekcie pandemii.

Brytyjskie linie Flybe na początku marca ogłosiły, że kończą swą działalność.

Jak powiedział w trakcie telekonferencji dyrektor generalny IATA Alexandre de Juniac, według najnowszych szacunków straty netto towarzystw lotniczych wyniosą w obecnym kwartale 39 miliardów dolarów przy jednoczesnym zmniejszeniu się ich rezerw finansowych o 61 miliardów dolarów. - Liczby te przewyższają wszystko, z czym kiedykolwiek mieliśmy do czynienia w naszej branży - podkreślił.