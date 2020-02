Amerykańskie linie lotnicze przedłużyły zawieszenie rejsów do Chin do końca kwietnia z powodu epidemii koronawirusa. Władze USA wprowadziły też inne ograniczenia w ruchu lotniczym. Wcześniej o zawieszeniu rejsów do Chin poinformowały linie British Airways.

Władze federalne wprowadziły nowe restrykcje wobec pasażerów przybywających do USA z Chin. Zakazano wstępu na terytorium amerykańskie wszystkim osobom, nie będącym rezydentami lub obywatelami USA, które były w Chinach w ciągu ostatnich 14 dni.



Dodatkowo ograniczono przyloty z Chin do 11 największych portów lotniczych w USA a także inne międzynarodowe połączenia lotnicze z pasażerami, którzy byli w Chinach w ciągu ostatnich 14 dni. Obywatele USA, którzy byli ostatnio w prowincji Hubei, będą poddani kwarantannie.

Zawieszone połączenia do Chin

Linie United oświadczyły w środę, że zawieszenie lotów do Hongkongu, które miały być wznowione 21 lutego oraz do Chin kontynentalnych, które planowano wznowić 28 marca, przedłużono do 24 kwietnia.



Normalnie samoloty United wykonywały codziennie 12 lotów do Chin kontynentalnych i do Hongkongu.



Również największy amerykański przewoźnik lotniczy American Airlines poinformował o przedłużeniu zawieszenia lotów do Chin i Hongkongu do 24 kwietnia z powodu zmniejszonego zapotrzebowania spowodowanego epidemią koronawirusa. Wcześniej planowano, że loty będą wznowione 27 marca.



Linie Delta Air Lines już wcześniej zawiesiły loty do Chin do 30 kwietnia również tłumacząc to spadkiem zainteresowania.

Linie British Airways poinformowały w poniedziałek, że wszystkie loty do i z Chin kontynentalnych zostają odwołane do końca marca. Dotychczas brytyjski przewoźnik planował, że w związku z epidemią koronawirusa loty do tego kraju zostaną zawieszone do końca lutego. Do 29 lutego połączenia do Pekinu zawiesiły Polskie Linie Lotnicze LOT.

Koronawirus

Koronawirus SARS-CoV-2 z chińskiego Wuhanu, który wywołuje chorobę COVID-19, dotarł już do prawie trzydziestu krajów. Potwierdzono ponad 60 tysięcy przypadków zakażenia. Od początku epidemii zmarło około 1370 osób.

Objawy choroby to gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Koronawirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS wywołanego przez innego koronawirusa.

