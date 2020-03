We wtorek irlandzki Ryanair ogłosił zawieszenie wszystkich lotów krajowych i międzynarodowych do i z Włoch w odpowiedzi na decyzję rządu o zablokowaniu możliwości podróżowania w całym kraju w obawie przed wirusem COVID-19 - poinformował przewoźnik w komunikacie. Wcześniej na zawieszenie lotów do Włoch zdecydowały się LOT i Wizz Air.

W poniedziałek wieczorem premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił, że włoski rząd wprowadził zakaz zgromadzeń w całym kraju w związku z szerzeniem się koronawirusa. Szkoły i uniwersytety będą zamknięte do 3 kwietnia. Kontroli zostanie poddany też napływ osób z zagranicy.

Wszystkie loty krajowe we Włoszech Ryanair zawiesi "od środy 11 marca od godziny 24:00 do środy 8 kwietnia do godziny 24:00 ".

Natomiast loty międzynarodowe z/do Włoch będą zawieszone "od piątku 13 marca od godziny 24:00 do środy 8 kwietnia do godziny 24:00".

Jak podkreślono w komunikacie, "wszyscy pasażerowie, których loty nie odbędą się, otrzymali taką informację".

"Pasażerowie, którzy przebywają we Włoszech i chcą wrócić, mogą bezpłatnie zmienić datę wylotu i lecieć najpóźniej w piątek 13 marca. Pozostali pasażerowie mogą otrzymać zwrot kosztów lub punkty Travel Credit na podróż Ryanairem w ciągu najbliższych 12 miesięcy" - napisały linie.

Ryanair zaznaczył też, że "nadal będzie w pełni przestrzegał wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zakazów lotów wprowadzanych przez poszczególne kraje".

Linie zawieszają loty

Wszystkie wtorkowe loty British Airways z i na włoskie lotniska zostały odwołane - poinformowały brytyjskie linie lotnicze.

"W świetle decyzji ogłoszonej przez włoski rząd oraz w związku z oficjalnymi wytycznymi rządu Zjednoczonego Królestwa w sprawie podróży skontaktowaliśmy się ze wszystkimi pasażerami, którzy mieli dziś odbyć podróż" - ogłosiła w komunikacie firma cytowana przez agencję Reutera.

To drugi z rzędu dzień, w którym loty tej linii do Włoch zostały odwołane.

Także węgierski Wizz Air poinformował, że od wtorku zawiesza wszystkie loty do Włoch z powodu kwarantanny obowiązującej w całym kraju. Połączenia będą zawieszone do 3 kwietnia. Przewoźnik od czwartku nie będzie również latał do Tel Awiwu oraz Ejlatu.

Zmiany w rozkładzie wprowadziły również Polskie Linie Lotnicze LOT, które poinformowały w niedzielę o zawieszeniu do 12 marca wszystkich rejsów do Włoch.

Koronawirus

Bilans koronawirusa we Włoszech - podany w poniedziałek wieczorem - to 463 zmarłych i ponad 9 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażeń.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie.