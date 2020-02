Odtwórz: Co wiadomo o koronawirusie?

Odtwórz: Mieszanka leków zadziałała na koronawirusa. To przełom?

Polskie Linie Lotnicze LOT wydłużają zawieszenie rejsów między Warszawą a Pekinem do 29 lutego - poinformowała we wtorek spółka.

Pod koniec stycznia LOT podał, że w związku z epidemią koronawirusa zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT zdecydował o tymczasowym zawieszeniu do 9 lutego rejsów do Pekinu. Teraz wydłużył ten termin do końca miesiąca.

"Bezpieczeństwo pasażerów oraz członków załóg Polskich Linii Lotniczych LOT jest naszym najwyższym priorytetem. W związku z komunikatami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o rozprzestrzenianiu się koronawirusa 2019-nCoV, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia wszystkich rejsów wykonywanych pomiędzy Warszawą i Pekinem do 29 lutego br." - przekazała w komunikacie spółka.

LOT zaznaczył, że "bacznie monitoruje sytuację epidemiologiczną na całym świecie".

Koronawirus

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku. Objawy choroby to gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Koronawirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS wywołanego przez innego koronawirusa.



Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów Chin, a także do ponad 20 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Finlandii.

Źródło koronawirusa nie jest znane. Prawdopodobnie do pierwszego zakażenia u człowieka doszło po kontakcie z nielegalnie sprzedawanymi dzikimi zwierzętami na targu ryb i owoców morza w Wuhanie.