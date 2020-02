Około tysiąca turystów przebywających na wakacjach na Teneryfie zostało objętych przymusową kwarantanną po tym, jak w ich hotelu dzień wcześniej wykryto przypadek koronawirusa u włoskiego lekarza - informują hiszpańskie media. Wejścia do hotelu pilnują policjanci. Nikt nie może wejść do budynku ani go opuścić.

Koronawirusa wykryto u włoskiego lekarza, który od tygodnia przebywał wraz z żoną na wakacjach w hotelu H10 Costa Adeje Palace, położonym na południu wyspy. Mężczyzna trafił już do szpitala uniwersyteckiego w Santa Cruz de Tenerife, gdzie przebywa w izolacji.

Włoski lekarz poczuł się źle i sam zgłosił się na badania do lokalnego ośrodka zdrowia. Jak poinformował, we Włoszech nie był w bezpośrednim kontakcie z żadnym zakażonym. Pacjenta przewieziono do szpitala na wyspie, gdzie badania w laboratorium mikrobiologii wykazały obecność koronawirusa. Oprócz lekarza jeszcze dwie inne osoby mają zostać przewiezione do szpitala i poddane badaniom – poinformowały służby sanitarne



1000 gości w hotelu

Wycieczki tanieją przez koronawirusa. "Branża jest bardzo wrażliwa" Ceny wyjazdów spadają. Jeśli tendencja się utrzyma, last minute mogą być bardzo... zobacz więcej » Hiszpańskie media, w tym dzienniki "Diario de Avisos" i "El Pais", które piszą o blokadzie budynku, twierdzą, że w hotelu znajduje się około 1000 gości.

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia rozpoczęło działania według przewidzianego w takich sytuacjach protokołu. Wszyscy turyści wypoczywający w liczącym 467 pokoi hotelu zostali objęci kwarantanną. Wejścia do hotelu pilnują policjanci. Nikt nie może wejść do budynku ani go opuścić. Udostępniono specjalną linię telefoniczną.

- Sprawdzamy osoby, które miały kontakt z pacjentem, w tym osoby w hotelu - poinformowała rzeczniczka departamentu zdrowia Wysp Kanaryjskich.

To trzeci potwierdzony przypadek koronawirusa w Hiszpanii. Wcześniej wykryto go u niemieckiego turysty wypoczywającego na innej z Wysp Kanaryjskich - La Gomera oraz u Brytyjczyka przebywającego na Majorce.

We wtorek premier Pedro Sanchez zapowiedział powołanie komisji międzyparlamentarnej w sprawie środków prewencyjnych i wczesnego wykrywania koronawirusa, stosowanych także w portach morskich i na lotniskach.



Reuters zwraca uwagę, że w tym tygodniu na Wyspach Kanaryjskich spodziewane są dziesiątki tysięcy turystów w związku z trwającymi tam festynami ​​karnawałowymi.

JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM? O TYM TRZEBA PAMIĘTAĆ