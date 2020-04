W zastraszającym tempie rośnie liczba Amerykanów lądujących na bruku. W ubiegłym tygodniu złożono aż 6,6 miliona nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych - podał Departament Pracy USA.

To już trzeci tydzień rekordowych wskaźników wzrostu liczby bezrobotnych w USA. Tydzień temu Departament Pracy podał, że liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła o 6,648 miliona. Był to najwyższy wzrost bezrobocia w historii USA. Okazało się, że teraz nastąpiła rewizja szacunków i w tygodniu od 23 do 28 marca złożono 6,867 mln wniosków.

Gwałtowny wzrost

Niewiele brakowało, a w kolejnym tygodniu ten rekord zostałby pobity. Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych złożyło 6,606 mln Amerykanów. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 5,5 mln.

Przed urzędami pracy w USA tworzą się gigantyczne kolejki:

W sumie o zasiłek wystąpiło w ciągu ostatnich trzech tygodni 16,8 mln osób. To największa i najszybsza utrata miejsc pracy do jakiej doszło w USA od 1948 roku. Już teraz statystycznie więcej niż jeden Amerykanin na dziesięciu nie ma zatrudnienia - podała AP.



W okresie Wielkiej Depresji, na początku lat 30. ubiegłego wieku, liczba bezrobotnych w USA wyniosła 8,6 mln osób, ale przyrost liczby niezatrudnionych trwał dwa lata - pisze z kolei CNN.

Jeszcze w tym miesiącu ponad 20 mln Amerykanów może stracić pracę, a według prognoz Uniwersytetu Pensylwanii, mimo pakietu pomocowego przyjętego przez Kongres, kraj czeka w tym kwartale największy spadek PKB od II wojny światowej.

Pakiet stymulacyjny w USA

Amerykański pakiet stymulacyjny o wartości ponad 2 bln dolarów (8,35 bln zł) przewiduje m.in. fundusz o wartości 500 mld (ok. 2,1 bln zł) dolarów na pomoc dla branż znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto 350 mld dolarów (ok. 1,5 bln zł) ma pójść na pożyczki dla małych firm, 250 mld dolarów (ok. 1 bln zł) na zwiększenie pomocy dla bezrobotnych i 100 mld dolarów (ok. 417 mld zł) dla szpitali.

W ramach wsparcia przewidziano jednorazowe bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 1200 dolarów (ok. 5 tys. zł) dla każdego Amerykanina zarabiającego mniej niż 75 tys. dolarów rocznie (ok. 310 tys. zł). Dodatkowe 500 dolarów (ok. 2000 zł) ma przysługiwać na dziecko. 4 mld dolarów (ok. 16,7 mld zł) to wsparcie dla bezdomnych.