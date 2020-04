Warzenie piwa Corona zostało czasowo wstrzymane w efekcie wprowadzenia nowych wytycznych meksykańskiego rządu - poinformował producent, Grupo Modelo.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24GO

Władze Meksyku nakazały zawieszenie do 30 kwietnia wszelkiej działalności, która nie jest niezbędna. Ma to pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do niezbędnych zaliczono m.in. rolnictwo i produkcję żywności.

Firma Grupo Modelo w oświadczeniu poinformowała, że przestanie warzyć piwo w niedzielę. Dodała, że jeżeli władze uznają, że piwo jest produktem rolno-przemysłowym, to jest gotowa zrealizować plan, zgodnie z którym ponad 75 proc. pracowników pracuje zdalnie, a jednocześnie "gwarantuje dostarczanie piwa".

Jak podaje agencja Reutera, piwa firmy Grupo Modelo, należącej do koncernu Anheuser-Busch InBev, są eksportowane do 180 krajów.

Jak przypomina "New York Times", na początku marca wielu piwoszy w USA utożsamiało rozprzestrzenianie się koronawirusa z piwem o podobnie brzmiącej nazwie. Według sondy przeprowadzonej 1 marca przez CBS, aż 38 procent respondentów stwierdziło, że "pod żadnym pozorem" nie napije się Corony.

Mimo tych osobliwych uprzedzeń dystrybutor produktów Grupo Modelo w USA - Constellation Brands - przekazał, że epidemia nie wpłynęła na sprzedaż piwa Corona i Modelo - podał CNN.