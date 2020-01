Lufthansa poinformowała, że zawiesza do 9 lutego loty do i z Chin kontynentalnych. Do tego dnia wstrzymane są także połączenia obsługiwane przez innych przewoźników należących do niemieckiego giganta - Swiss oraz Austrian Airlines. To kolejne linie, które zawieszają połączenia do Państwa Środka. Ma to związek z rozprzestrzeniającą się w Chinach epidemią koronawirusa.

Lufthansa poinformowała w oświadczeniu, że będzie latać jedynie do Hongkongu, specjalnego regionu autonomicznego ChRL.

Jak dodano, ze względów operacyjnych przewoźnik przestanie przyjmować rezerwacje na loty do kontynentalnych Chin do końca lutego.

Globalne koncerny ograniczają delegacje do Chin Globalne koncerny, między innymi Facebook i LG Electronics, ograniczają delegacj... zobacz więcej » Samoloty Lufthansy, Austrian i Swiss polecą jeszcze raz do swoich miejsc docelowych w Chinach, aby umożliwić pasażerom odbycie zaplanowanych rejsów oraz żeby zabrać załogę z powrotem do domu.

Kolejne linie

Wcześniej loty do Chin wstrzymały m.in. British Airways, Air India i Seoul Air, a American Airlines zawiesiły loty do i z Szanghaju i Pekinu. Fińskie linie Finnair poinformowały, że odwołują loty do Pekinu i Nankinu do drugiej połowy marca.

O kwestię ewentualnego zawieszenia połączeń do Chin pytane były także Polskie Linie Lotnicze LOT. - Jeżeli będziemy mieli przesłanki, by zawiesić połączenia z Chinami, uczynimy to - poinformował p.o. rzecznika PLL LOT Michał Czernicki. Zaznaczył, że linie niczego w tej sprawie nie wykluczają.

Podróżni LOT-u mogą już teraz zmienić termin rejsu do Chin w miarę dostępnych miejsc czy też ubiegać się o zwrot kosztów biletu. "Ze wskazanej możliwości mogą skorzystać pasażerowie planujący podróż do obu lotnisk w Pekinie w terminie 22.01-29.02.2020 r., posiadający bilety polskiego przewoźnika (z numerem biletu zaczynającym się od 080), które zostały zakupione przed 27.01.2020 r." - podał przewoźnik.

LOT pozostaje też w stałym kontakcie z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na świecie.

Groźny wirus

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych na koniec dnia we wtorek w Chinach kontynentalnych potwierdzono dotąd 5974 zakażenia i 132 zgony spowodowane wirusem. Poza tym w Hongkongu odnotowano osiem przypadków zakażeń, a w Makau - pięć. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w szeregu okolicznych miast.



Wirus przedostał się jednak poza granice Chin. Dotychczas ponad 70 przypadków potwierdzono w kilkunastu innych państwach, w tym dwóch europejskich - we Francji i w Niemczech.

