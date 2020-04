16.04.2020 | Świat chce wrócić do "normalności". Kolejne kraje przedstawiają plan odmrażania gospodarki

W pierwszym kwartale 2020 roku Produkt Krajowy Brutto Chin spadł o 6,8 procent rok do roku - podało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie. Oznacza to, że chińska gospodarka skurczyła się po raz pierwszy od 28 lat.

Analitycy spodziewali się w pierwszym kwartale 2020 roku spadku PKB o 6,0 proc. W IV kwartale 2019 roku chińska gospodarka urosła o 6,0 proc. W ujęciu kwartał do kwartału PKB Chin w I kwartale 2020 roku zmniejszyło się o 9,8 proc., analitycy oczekiwali -12,0 proc.

Najnowsze dane oznaczają, że Państwo Środka ma za sobą najgorszy kwartał od 1992 roku, gdy Chińczycy zaczęli podawać tak szczegółowe dane.

Co więcej, jak odnotowuje CNN, chińska gospodarka zanotowała pierwszy spadek PKB od 1976 roku, gdy śmierć lidera partii komunistycznej Mao Zedonga zakończyła burzliwą pod względem ekonomicznym i społecznym dekadę w Chinach. Wówczas PKB (liczone tylko dla całego roku) spadło o 1,6 proc.

Chińskie firmy, które wznowiły działalność po szczytowym okresie epidemii koronawirusa w tym kraju, nadal borykają się ze spadkiem popytu na świecie. Pandemia uderzyła w gospodarki wielu partnerów handlowych Chin, co przekłada się na wycofywanie zamówień.



PKB Chin

Reuters podkreśla, że rynki finansowe nie zareagowały w sposób znaczący na spadek, którego się spodziewano.

- Wyniki pierwszego kwartału mieszczą się jeszcze w przewidywanych granicach. Odzwierciedlają ekonomiczne konsekwencje wprowadzenia zakazów przemieszczania się i wychodzenia. W kolejnej fazie problemem będzie mniejszy popyt. W kraju konsumpcja jeszcze nie wróci do normy, a zamówienia z zagranicy będą znikome z powodu pandemii – uważa, cytowany przez agencje Reutera Lu Zhengwei, główny ekonomista szanghajskiego oddziału Industrial Bank.

Rzecznik biura statystycznego Mao Shengyong oświadczył na konferencji prasowej, że wyniki gospodarcze będą prawdopodobnie znacznie lepsze w drugim kwartale roku. Według agencji Reutera wciąż występują jednak obawy związane z osłabieniem konsumpcji wewnętrznej, która była głównym motorem napędowym wzrostu.

Pekin zapowiedział podjęcie dodatkowych kroków mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków gospodarczych epidemii, między innymi po to, aby nie dopuścić do zwolnień pracowników na dużą skalę, co zdaniem obserwatorów mogłoby zagrozić stabilności społecznej.

Weryfikacja danych z Wuhanu

W Wuhanie, w środkowych Chinach, pod koniec 2019 roku wykryto pierwotne ognisko pandemii COVID-19. Do piątku na całym świecie koronawirusem zaraziły się już ponad 2 miliony osób, a ponad 147 tysięcy z nich zmarło.

W piątkowym komunikacie organu nadzorującego walkę z epidemią w Wuhanie napisano, że po weryfikacji danych łączny bilans zakażeń wzrósł o 325 do 50 333, a łączny bilans zgonów o 1290 - do 3869, czyli o około 50 procent. Komunikat opublikowała państwowa agencja prasowa Xinhua.