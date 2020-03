Międzynarodowy Fundusz Walutowy przeznaczy 50 miliardów dolarów na pomoc dla krajów dotkniętych koronawirusem. Organizacja ostrzegła, że epidemia pogrzebała nadzieje na silniejszy wzrost gospodarczy w 2020 roku.

Decyzja o przekazaniu nadzwyczajnych środków pomocowych przez MFW została ogłoszona w środę w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa z Chin na ponad 70 państw świata. Jak tłumaczył Fundusz, środki będą udostępnione, żeby pomóc zareagować na epidemię krajom biednym i o średnim dochodzie, ze słabym systemem opieki zdrowotnej.

"Globalny wzrost spadnie"

Jednocześnie MFW ocenił, że rozprzestrzenianie się koronawirusa pogrzebało nadzieje na silniejszy wzrost gospodarczy w tym roku i spowoduje, że wzrost wolumenu globalnej produkcji w 2020 roku spadnie do najniższego poziomu od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.



"Panika związana z epidemią koronawirusa niesie ze sobą pewne ryzyka" - Na razie uważamy, że stabilność stóp jest najlepsza i to jest właściwa strateg... zobacz więcej » Dyrektor wykonawcza MFW Kristalina Georgiewa ostrzegła jednak, że trudno przewidzieć, jak duży będzie ten efekt. - Globalny wzrost w 2020 roku spadnie poniżej poziomów z zeszłego roku, ale wciąż trudno przewidzieć, jak duży będzie to spadek i jak długotrwały będzie jego wpływ - wskazała.



Szefowa MFW nie chciała powiedzieć, czy eskalacja kryzysu zdrowotnego może doprowadzić gospodarkę światową do recesji.

Obniżka stóp w USA

Portal BBC News zwraca uwagę, że w miarę rozprzestrzeniania się koronawirusa amerykański Fed dokonał nagłej obniżki stóp procentowych. Bank Światowy obiecał własny pakiet pomocowy w wysokości 12 miliardów dolarów dla państw walczących ze skutkami zdrowotnymi i gospodarczymi epidemii koronawirusa.



Szefowa Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde zapewniła, że jej instytucja jest gotowa "podjąć stosowne i proporcjonalne kroki", by wesprzeć gospodarkę strefy euro w związku z epidemią koronawirusa, która niesie ze sobą "ryzyka ekonomiczne".

EBC ma jednak ograniczone pole manewru, ponieważ od dłuższego czasu stosuje kilka rozwiązań mających wesprzeć gospodarkę strefy euro, a podstawowa stopa procentowa jest ujemna, została bowiem obniżona do minus 0,5 procent.