W czwartek skandynawskie linie lotnicze SAS poinformowały o odwołaniu do 9 lutego bezpośrednich lotów z Kopenhagi do Pekinu oraz do Szanghaju. Tego samego dnia zawieszenie połączeń do Chin zapowiedział przedstawiciel władz lotniska Boryspil pod Kijowem na Ukrainie. Decyzje mają związek z rozprzestrzenianiem się w Chinach epidemii koronawirusa. Wcześniej podobny krok podjęły brytyjskie British Airways.

"Bezpieczeństwo naszych pasażerów i pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem" - napisano w komunikacie, zaznaczając, że do 29 lutego wstrzymana zostaje możliwość rezerwowania lotów do Pekinu oraz Szanghaju.



Loty do Hongkongu mają odbywać się zgodnie z planem.



Według rozkładu linie SAS obsługują tygodniowo 12 lotów między Kopenhagą a Szanghajem i Pekinem.

Od 4 lutego także Ukraina zawiesza bezpośrednie połączenia z Chinami. - Oczekiwane są jeszcze trzy rejsy: 31 stycznia, 2 i 4 lutego. Później bezpośrednie loty do Chin w ciągu miesiąca nie są planowane - powiedział Ołeh Struk, przedstawiciel władz lotniska Boryspil pod Kijowem. Jego wypowiedź przytacza Interfax-Ukraina.

Dodał, że wszyscy pracownicy lotniska Boryspil otrzymali środki ochronne, a miejsca, w których przebywają pasażerowie z Chin, są dezynfekowane.



W środę ukraińskie MSZ i resort zdrowia zwróciły się do obywateli z apelem o śledzenie informacji na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zweryfikowanie swoich planów podróży zagranicznych w miejsca, gdzie on występuje.

W środę informowaliśmy o tym, że linie lotnicze British Airways zadecydowały o zawieszeniu wszystkich bezpośrednich lotów z i do Chin.

Lot nadal lata do Chin. We wtorek p.o. rzecznika PLL LOT Michał Czernicki poinformował, że pasażerowie polskich linii lotniczych, którzy w najbliższym czasie planowali wyjazd do Chin, mają możliwość zmiany terminu rejsu, a także ubiegania się o zwrot kosztów biletu.

Globalne koncerny, między innymi Facebook i LG Electronics, ograniczają też delegacje do Chin w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi koronawirusa.

Koronawirus

Nowy typ koronawirusa pojawił się po raz pierwszy w grudniu w Wuhanie. Towarzyszące mu objawy, w tym kaszel i gorączka, a w ciężkich przypadkach zapalenie płuc, są podobne do wielu innych chorób.

Chińska narodowa komisja zdrowia poinformowała w czwartek, że najnowszy bilans ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrósł do 170. To oznacza wzrost o 38 zgonów w ciągu 24 godzin. Wszystkie miały miejsce w Chinach. Pierwszy przypadek zakażenia zanotowano w Tybecie.



Poprzedni raport komisji, opublikowany 28 stycznia, mówił o 132 ofiarach śmiertelnych i ok. 6 tys. przypadków zakażenia. Komisja poinformowała też, że w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 1737 nowych przypadków zakażenia i obecnie ilość osób zakażonych wynosi 7711.

Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w szeregu okolicznych miast. W różnych krajach na świecie odnotowano łącznie dziesiątki przypadków zakażenia koronawirusem.

W Polsce do tej pory nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.