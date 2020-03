W Japonii zaczyna brakować polskiej wódki z wysoką zawartością alkoholu - informuje agencja informacyjna Jiji Press. Powodem jest rosnący popyt na środki dezynfekujące związany z epidemią koronawirusa.

Jiji Press mianem "polskiej wódki z wysoką zawartością alkoholu" określa spirytus rektyfikowany.

Agencja podaje, że Japończycy używają go ostatnio jako środka dezynfekującego w obliczu rosnącego deficytu klasycznych płynów bakteriobójczych. Jest to oczywiście pokłosie rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Z depeszy japońskiej agencji wynika, że w internecie można znaleźć porady, jak na bazie spirytusu rektyfikowanego stworzyć środek odkażający.

Rosnące zapotrzebowanie na polski alkohol potwierdza tokijski importer trunków Million Trading Co.

Firma podała, że w ostatnich paru tygodniach import spirytusu rektyfikowanego gwałtownie wzrósł i jest ponad dwukrotnie wyższy niż rok temu.

Million Trading Co. określa spirytus rektyfikowany jako najmocniejszy trunek świata, w którym zawartość alkoholu sięga 96 proc. Jak czytamy, korzysta się z niego głównie przy robieniu koktajli owocowych i często serwuje w japońskich barach.

Deficyt polskiego spirytusu martwi przedstawicieli Million Trading, którzy uważają, że "braki w towarze będą trudne do zniesienia dla klientów, którzy kochają wódkę od dłuższego czasu".

Koronawirus rozprzestrzenia się na kolejne kraje

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w: Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a także we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Grecji, Białorusi, Litwie, Estonii i Rumunii.

Z najnowszych danych przekazanych przez GIS wynika, że od 31 grudnia 2019 r. do 2 marca 2020 r. na świecie odnotowano ponad 89 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym ponad trzy tysiące zgonów. Najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano w Chinach.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne GIS nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 28 marca 2020 r.

