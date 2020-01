Odtwórz: British Airways zawieszają loty do Chin. Relacja Macieja Worocha

Większość działających w Polsce biur podróży odwołuje zaplanowane na najbliższe tygodnie wycieczki do Chin - informuje Polska Izba Turystyki. Powodem jest epidemia koronawirusa. Wyjazdy w późniejszych terminach wciąż są w ofertach operatorów.

Przez wirusa, który wywołuje zapalenie płuc, zachorowało już ponad 10 tys. Chińczyków, a ponad 200 osób zmarło. Przypadki zachorowań stwierdzono też w kilkunastu krajach, m.in. w Niemczech, Francji, Finlandii, USA, Kanadzie, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Polsce jest hospitalizowanych kilkanaście osób z podejrzeniem koronawirusa; ponad 500 osób jest monitorowanych przez służby sanitarne. Poza Chinami, nie ma doniesień o zgonach w innych państwach. W związku z epidemią Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że od piątku do 9 lutego br. zawieszają rejsy do Pekinu.

Jak podaje PIT, biura podróży odwołują wyjazdy nawet do tych chińskich miejscowości, gdzie nie stwierdzono choroby. Według przedstawicieli Izby tak zdecydowały m.in. biura Trade & Travel Company oraz Rainbow Tours. To drugie zawiesiło wyjazdy do połowy marca br.

Biuro podróży Itaka anulowało wycieczkę objazdową z wylotem 2 lutego br. do Wietnamu, przez Hongkong. "Pierwsze wyloty wycieczek objazdowych ze zwiedzaniem Chin zaplanowane mamy na marzec. W tym przypadku nasze stanowisko jest powiązane z decyzjami linii lotniczych i rekomendacjami MSZ dla podróżujących" - poinformowała Ewa Maruszak z Itaki.

Zapewniła, że biuro monitoruje sytuację, jaka ma miejsce w Chinach, i jej wpływ na realizację wyjazdów organizowanych przez Itakę. Przyznała jednak, że liczba turystów zainteresowanych wyjazdami na tamten rynek maleje.

Maruszak zapewniła, że biuro jest w stałym kontakcie z chińskimi kontrahentami. "O wszelkich zmianach będziemy natychmiastowo informować naszych klientów, proponując konkretne rozwiązania, stosownie do okoliczności" - wskazała.

Nic nowego

Wyjazdy do Państwa Środka odwołuje też Ecco Holiday. - Z uwagi na sytuację w Chinach postanowiliśmy odwołać loty, które miały się odbyć w minionym tygodniu - powiedział Łukasz Bukowski. Zapewnił jednocześnie, że klienci biura otrzymali zwrot wpłat, zgodnie z zapisami ustawy o turystyce.

Bukowski przyznał jednak, że na razie zainteresowanie kierunkami azjatyckimi w późniejszych terminach nie zmieniło się znacząco. - Bieżące rezerwacje dotyczą zazwyczaj odleglejszych wylotów, na dalsze miesiące - zaznaczył.

Dodał, że razem z lokalnym partnerem obsługującym wycieczki w Chinach oraz z liniami lotniczymi, biuro na bieżąco monitoruje sytuację. - W zależności od jej dalszego rozwoju będziemy podejmować decyzje o kolejnych zaplanowanych lotach, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo podróżnych - poinformował.

Według Bukowskiego, takie nieprzewidziane sytuacje nie są w turystyce niczym nowym. - W ostatnich latach mierzyliśmy się m.in. z wybuchem wulkanu, który wstrzymał ruch lotniczy, wirusem SARS czy zmianami geopolitycznymi" - powiedział. Dodał, że na tego typu nagłe zdarzenia operator jest przygotowany, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa klientom, jak i działalność operacyjną.

Stan zagrożenia

Epidemia koronawirusa wybuchła w grudniu 2019 r. w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus zabił już w ChRL co najmniej 213 osób, a zakażenia potwierdzono u prawie 10 tys., z czego ponad 1,5 tys. przypadków określono jako ciężkie. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek po spotkaniu komitetu kryzysowego, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Według definicji WHO, międzynarodowy stan zagrożenia wymaga skoordynowanych działań międzynarodowych, m.in. dotyczących informowania o przypadkach zakażenia.

Z powodu epidemii decyzje o tymczasowym wstrzymaniu lub zmniejszeniu liczby lotów ogłosiło też wielu światowych przewoźników - m.in. Lufthansa, Finnair, Lion Air, British Airways, Air Seoul czy Air France.