Fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz dwie inne duże organizacje charytatywne we wtorek zobowiązały się do przekazania 125 milionów dolarów na walkę z koronawirusem. Niebawem może być również gotowy projekt domowych testów, finansowany przez fundację Gatesów.

Badanie, na podstawie wymazu z nosa, ma - w ciągu maksymalnie dwóch dni - wskazać, czy dana osoba została zakażona koronawirusem. Wyniki jednocześnie będą udostępniane przedstawicielom służby zdrowia, którzy powiadomią pacjentów z wynikiem pozytywnym.



Urzędnicy będą również zachęcać zakażonych do wypełnienia kwestionariusza internetowego i przekazania informacji o ostatnich miejscach pobytu. Umożliwi to zidentyfikowanie i powiadomienie innych osób, mogących wymagać badania lub poddania kwarantannie - poinformowała gazeta.



- Chociaż jest jeszcze wiele do zrobienia, to rozwiązanie ma ogromny potencjał, aby odwrócić bieg epidemii - zapewnił rozmowie z dziennikiem "Seattle Times" Scott Dowell, który w Fundacji Billa i Melindy Gatesów odpowiada za działania w zakresie walki z nowym koronawirusem.

RAPORT O KORONAWIRUSIE TVN24.PL

Domowe testy

Potężne spadki na światowych giełdach. "To jest szalone" Tydzień zaczął się fatalnie dla inwestorów. Giełdy na Wall Street zakończyły pon... zobacz więcej » Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy z testów skorzystają pierwsi pacjenci. Fundacja chce najpierw przygotować oprogramowanie pomocnicze i opracować ostateczny kwestionariusz dla osób, które zamówią testy. Szacunki Fundacji zakładają, że dziennie będzie można przeprowadzić do 400 testów - wskazał Dowell.



Zaznaczył, że z perspektywy fundacji jedną z najważniejszych rzeczy jest identyfikacja nosicieli wirusa, aby umożliwić ich bezpieczną izolację i leczenie, ale także identyfikację wszystkich osób, z którymi się kontaktowali.



Projekt domowych testów w kierunku Covid-19 powstał na bazie dwuletniego projektu badawczego realizowanego na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle w północno-zachodniej części USA, który miał śledzić rozprzestrzenianie się chorób takich jak grypa.

Fundacja Gatesów ogłosiła niedawno, że przeznacza pięć milionów dolarów na walkę z koronawirusem w rejonie Seattle, z czego znaczna część zostanie przeznaczona na testy i analizy. Scott Dowell zaznaczył, że program może zostać rozszerzony na cały stan Waszyngton, a następnie resztę kraju.

Środki na walkę z koronawirusem

Ponadto Fundacja Billa i Melindy Gatesów oraz dwie inne duże organizacje charytatywne we wtorek zobowiązały się do przekazania 125 milionów dolarów na przyspieszenie prac nad leczeniem koronawirusa. Z Fundacji Gatesów na ten cel ma popłynąć około 50 milionów dolarów.

Środki mają pomóc w pracach nad lekami, które będzie można od razu zastosować do leczenia pacjentów zakażonych kornawirusem.

"Wirusy takie jak Covid-19 rozprzestrzeniają się szybko, a rozwój szczepionek i metod leczenia, które mają je powstrzymać pojawiają się powoli" - powiedział, cytowany w stanowisku, dyrektor generalny Fundacji Billa i Melindy Gatesów Mark Suzam.

"Jeśli chcemy uchronić świat przed epidemiami, takimi jak Covid-19, szczególnie najbardziej narażonych, musimy znaleźć sposób na przyspieszenie badań. Wymaga to od rządów, prywatnych przedsiębiorstw i organizacji dobroczynnych szybkiego działania w celu sfinansowania badań" - dodał.

Bill Gates jest na drugim miejscu na liście najbogatszych osób na świecie. Według zestawienia przygotowywanego przez agencję Bloomberg, jego majątek jest szacowany na 106 miliardów dolarów.