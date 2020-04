Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o ponad 5,2 miliona - poinformował Departament Pracy USA.

Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 5,5 mln.

- Kiedy wstrzymujesz gospodarkę, tak naprawdę gasisz światło w całym kraju. Poza sklepami spożywczymi i wszystkim, co kupić w internecie, naprawdę niewiele się dzieje w życiu gospodarczym USA - powiedział Joshua Shapiro, główny ekonomista USA.

Dramatyczny wzrost bezrobocia w USA

To już kolejny tydzień dramatycznych wzrostów liczby bezrobotnych w USA. W ciągu czterech tygodni, od 14 marca do 11 kwietnia, wniosek o zasiłek złożyło ponad 22 mln osób.

Przy sile roboczej liczącej w USA około 162 mln osób, stopa bezrobocia zbliża się do 13 proc. Niektórzy ekonomiści przewidują, że odsetek bezrobotnych w USA może przekroczyć 20 procent. Tak wysokiego bezrobocia nie było w Stanach Zjednoczonych od Wielkiej Depresji w latach 30. XX wieku - podała AP.



Według prognoz Uniwersytetu Pensylwanii w tym miesiącu ponad 20 mln Amerykanów może stracić pracę. Mimo pakietu pomocowego przyjętego przez Kongres, kraj czeka w tym kwartale największy spadek PKB od II wojny światowej.

Pakiet stymulacyjny w USA

Amerykański pakiet stymulacyjny o wartości ponad 2 bln dolarów (8,35 bln zł) przewiduje m.in. fundusz o wartości 500 mld (ok. 2,1 bln zł) dolarów na pomoc dla branż znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto 350 mld dolarów (ok. 1,5 bln zł) ma pójść na pożyczki dla małych firm, 250 mld dolarów (ok. 1 bln zł) na zwiększenie pomocy dla bezrobotnych i 100 mld dolarów (ok. 417 mld zł) dla szpitali.

W ramach wsparcia przewidziano jednorazowe bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 1200 dolarów (ok. 5 tys. zł) dla każdego Amerykanina zarabiającego mniej niż 75 tys. dolarów rocznie (ok. 310 tys. zł). Dodatkowe 500 dolarów (ok. 2000 zł) ma przysługiwać na dziecko. 4 mld dolarów (ok. 16,7 mld zł) to wsparcie dla bezdomnych.