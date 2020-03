O 50 punktów bazowych obciął główną stopę procentową Bank Anglii. W ten sposób zamierza walczyć z ekonomicznymi konsekwencjami epidemii koronawirusa.

Główna stopa procentowa BoE wynosi po tej niespodziewanej obniżce 0,25 proc.

Decyzja o obniżce stóp procentowych została podjęta przez Komitet Polityki Pieniężnej BoE jednogłośnie - podano w komunikacie.

Skala szoku

"Obniżenie stopy procentowej pomoże wesprzeć zaufanie przedsiębiorców i konsumentów w trudnym momencie, wzmocnić przepływy pieniężne firm i gospodarstw domowych oraz obniżyć koszty i poprawić dostępność finansowania" - napisał BoE w komunikacie.

BoE wskazał, że skala szoku gospodarczego wywołanego przez koronawirusa jest wysoce niepewna, a aktywność gospodarcza w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie znacznie spadnie w nadchodzących miesiącach.

Po decyzji BoE kurs funta spadł o 1,2 proc. w stosunku do euro - do najniższego poziomu od października 2019 r. Funt osłabił się też wobec dolara USA - o 0,6 proc.





Na cięcie stóp zdecydował się w ubiegłym tygodniu także amerykański Fed.

Z kolei we Włoszech, we wtorek wiceminister finansów Laura Castelli ogłosiła, że spłaty kredytów hipotecznych zostaną zawieszone w całym kraju.

Do 631 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - poinformowała we wtorek Obrona Cywilna. W ciągu doby zanotowano 168 zgonów. W całym kraju jest ponad 10 tysięcy zakażonych.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.