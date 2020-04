Światowa gospodarka przejdzie prawdopodobnie na skutek pandemii najgłębsze załamanie od wielkiego kryzysu z lat 30. XX wieku - wynika z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Największy spadek wśród krajów strefy euro będzie dotyczył Grecji i Włoch. W 2020 roku polska gospodarka ma się skurczyć o 4,6 procent. Na liście jest jednak kilka krajów, w których mamy zaobserwować wzrost gospodarczy.

Według MFW, w 2020 roku światowy PKB skurczy się o 3 proc., o wiele więcej niż podczas krachu finansowego w 2009 roku.



Raport MFW przygotowywany jest co pół roku, tuż przed spotkaniem Funduszu i Banku Światowego oraz ministrów finansów i szefów banków centralnych 20 największych gospodarek. W tym roku spotkanie to będzie zorganizowane w formie wideokonferencji.



MFW ocenił w raporcie, że globalna gospodarka prawdopodobnie wzrośnie w 2021 roku o 5,8 proc.

Zastrzeżono jednak, że prognozy te są niepewne, ponieważ wiele będzie zależało od tego, jak długo potrwa pandemia i czy pojawi się druga fala zakażeń.

Obawy przed zakażeniem mogą prowadzić do sytuacji, w której ludzie dobrowolnie będą się izolować przez dłuższy czas po zniesieniu formalnych ograniczeń. A to z kolei spowoduje dalszy spadek popytu na dobra konsumenckie.

Prognozy gospodarcze

Według Funduszu, widoki na solidne gospodarcze odbicie pod koniec tego roku lub w 2021 roku będą zależały od skuteczności środków zaradczych zastosowanych przez poszczególne kraje i mających wesprzeć gospodarkę.



MFW prognozuje, że gospodarka w strefie euro skurczy się w 2020 roku o 7,5 proc. Najwięcej w Grecji - o 10 proc. oraz we Włoszech - 9,1 proc. Ponadto, gospodarka Niemiec ma skurczyć się o 7 proc., Francji - 7,2 proc., a Hiszpanii - 8 proc. MFW prognozuje, że polska gospodarka w 2020 roku skurczy się o 4,6 procent. W 2021 roku ma nastąpić odbicie - o 4,2 procent.

W przypadku USA, Fundusz prognozuje spadek o 5,9 proc., Wielkiej Brytanii - o 6,5 proc., Japonii - o 5,2 proc.

Wyjątkiem na tym tle są między innymi Chiny i Indie, których gospodarki mają wzrosnąć o odpowiednio 1,2 i 1,9 proc. W gronie krajów, które na koniec roku będą mogły pochwalić się dodatnim PKB mają znaleźć się także Wietnam - 2,7 proc., Turkmenistan - 1,8 proc., Egipt - 2 proc. oraz Uzbekistan - 1,8 proc. Zgodnie z prognozami, wzrost gospodarczy będzie dotyczył również niektórych krajów afrykańskich, między innymi Senegalu - 3 proc. oraz Wybrzeża Kości Słoniowej - 2,7 proc.





Wspólne działania

MFW prognozuje, że globalne obroty handlowe spadną w tym roku o 11 proc. Niektóre kraje nie będą w stanie wdrożyć efektywnych planów wsparcia gospodarki i "mogą wymagać zewnętrznej pomocy" - ocenił Fundusz.



Fundusz wezwał też wszystkie kraje do działania w sposób skoordynowany. "Państwa muszą jak najszybciej podjąć wspólną pracę nad spowolnieniem rozprzestrzeniania się wirusa i stworzyć szczepionkę na niego oraz sposoby leczenia choroby (Covid-19)" - ogłosił MFW.



Agencje przypominają, że w ubiegłym tygodniu szefowa MFW Kristalina Georgiewa powiedziała, że nadchodzący kryzys gospodarczy będzie najgłębszym takim załamaniem od wielkiego kryzysu z lat 30. XX wieku.