Plastik w oceanach to i plastik w rybach. Jak z tym walczyć? "Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS"

Plastikowe przedmioty jednorazowe, takie jak talerze, sztućce, słomki i patyczki higieniczne, które stanowią w sumie ponad 70 procent odpadów morskich, mają być w Unii Europejskiej od 2021 roku zakazane - wynika z rezolucji przyjętej w środę przez komisję ochrony środowiska europarlamentu.

Projekt rezolucji został przyjęty przy 51 głosach za, 10 przeciw i 3 wstrzymujących się. Posłowie umieścili na liście produktów zakazanych również plastikowe lekkie torby, mieszadełka do napojów i pojemniki do fast foodów. Duńczycy chcą umieścić nowe informacje na produktach. "Możliwość oceny wpływu na środowisko" Duńczycy chcą, by na etykietach na opakowaniach żywności znalazła się informacja... zobacz więcej »

Wykorzystanie części innych produktów, dla których nie istnieje alternatywa, będzie musiało zostać ograniczone przez państwa członkowskie do 2025 r. Obejmuje to m.in. pojemniki na kanapki, owoce, warzywa, desery lub lody.

Krajowe plany do opracowania

Państwa członkowskie mają opracować też krajowe plany, które mają odpowiedzieć na pytanie, jak zachęcić do stosowania produktów wielokrotnego użytku oraz tych, które mogą być poddane recyklingowi.

Posłowie poparli także ograniczenia dla odpadów z wyrobów tytoniowych, w szczególności filtrów papierosowych zawierających plastik. Ich wykorzystywanie ma być ograniczone o 50 proc. do 2025 r. i 80 proc. do 2030 r.

Jak informują w rezolucji, jeden niedopałek papierosa może zanieczyścić od 500 do 1000 litrów wody, a wyrzucony na jezdnię ulega rozkładowi nawet w ciągu dwunastu lat.

Zdaniem komisji ochrony środowiska państwa członkowskie powinny również zapewnić, aby co najmniej 50 proc. utraconego lub porzuconego sprzętu rybackiego zawierającego tworzywa sztuczne było usuwane z mórz i plaż. Narzędzia połowowe stanowią 27 proc. odpadów znalezionych na europejskich plażach.

Kraje UE będą musiały dopilnować, aby przedsiębiorstwa tytoniowe pokrywały koszty zbiórki odpadów, w tym transportu, obróbki i zbierania śmieci. To samo dotyczy producentów narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne.

"Europa odpowiada tylko za niewielką część plastiku zanieczyszczającego nasze oceany. Może jednak i powinna odgrywać kluczową rolę w znajdowaniu rozwiązań na poziomie globalnym, tak jak to miało miejsce w przeszłości w walce ze zmianami klimatu" - powiedziała europosłanka Frederique Ries (Liberałowie), która w komisji była sprawozdawczynią rezolucji.

Głosowanie w październiku

Projekt rezolucji będzie przedmiotem głosowania w całej izbie podczas sesji plenarnej w dniach 22-25 października w Strasburgu.

Według Komisji Europejskiej ponad 80 proc. odpadów morskich to tworzywa sztuczne. Ze względu na powolny rozkład tworzywa sztuczne gromadzą się w morzach, oceanach i na plażach w UE i na całym świecie. Plastikowe pozostałości są znajdowane w organizmach zwierząt - m.in. żółwi, fok, wielorybów, ptaków, ryb i skorupiaków - a zatem, jak informuje Komisja, są też częścią łańcucha pokarmowego człowieka.