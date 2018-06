Niemcy lubią przypominać reszcie świata, że robią niezwykłe samochody, wybierają stabilne rządy, posiadają solidny bank o globalnej reputacji i świetnie grają w piłkę nożną. Jednak ostatnio te fundamentalne prawdy zaczęły się kruszyć - zauważa Bloomberg.

Wielu postrzega Niemcy jako kraj z rozwijającą się gospodarką, rekordowo niskim bezrobociem, kwitnącym rynkiem nieruchomości. Jednak w ostatnich tygodniach wizerunek tych narodowych dum Niemców mocno oberwał - zauważa Bloomberg. Cios za cios. Trump grozi kolejnymi cłami Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał w piątek na Twitterze, że je... zobacz więcej »

Coraz więcej kłopotów

Kanclerz Angela Merkel, która była uważana za bastion europejskiej stabilności, walczy z buntem we własnym rządem. Przemysł motoryzacyjny, którego niegdyś zazdrościli Niemcom wszyscy wokół zmaga się z kolejnymi skandalami. Deutsche Bank jest dziś tylko własnym cieniem sprzed lat. A do tego doszła upokarzająca porażka reprezentacji narodowej na piłkarskim mundialu, gdzie obrońcy tytułu odpadli już w fazie grupowej - pierwszy raz od 1938 roku.



Porażka Niemiec jest tak dużym wydarzeniem w Niemczech, że głos zabrała nawet kanclerz Angela Merkel. - Szczerze mówiąc, wszyscy jesteśmy dziś bardzo smutni - przyznała po porażce drużyny prowadzonej przez Joachima Loewa, który dowodzi narodową kadrą od blisko 12 lat.



Merkel pełni funkcję kanclerza zaledwie o rok dłużej. I także ona stoi w obliczu niepewnej przyszłości. Jest tak, bo zaledwie trzy miesiące po tym, jak utworzyła nową koalicję na czwartą kadencję, jej bawarscy sojusznicy zagrażają stabilności rządu - pisze Bloomberg.

Historyczna hańba

Polityczne problemy Merkel zostały w środę przyćmione przez porażkę reprezentacji na Mistrzostwach Świata, co "Der Spiegiel" nazwał "historyczną hańbą". Jak podaje Bloomberg jest to opis pasujący również do niemieckiego przemysłu samochodowego. Nie minął bowiem tydzień od nowych informacji dotyczących skandalu spalinowego, który zaczął się w Volkswagenie a teraz przeniósł do Audi, którego prezes został kilka dni temu aresztowany.



Kolejnym uderzeniem w niemiecki przemysł motoryzacyjny jest groźba bolesnych ceł, które Donald Trump może nałożyć na towary importowane do Stanów Zjednoczonych. W efekcie rewizję prognozy swoich wyników na ten rok dokonała firma Daimler AG.