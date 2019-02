Komisja Europejska poinformowała w środę, że wydała decyzję zabraniającą połączenia niemieckiego Siemensa i francuskiego Alstomu. Bruksela uznała, że fuzja koncernów mógłby zaszkodzić konkurencji na rynkach kolejowych.

Komisja podkreśliła, że zobowiązania, jakie zaoferowały oba przedsiębiorstwa, są niewystarczające, by zezwolić na ich połączenie. Pierwszy taki pociąg na świecie. Rewolucja na niemieckich torach Na niemieckich torach pojawił się pierwszy na świecie pociąg napędzany wodorem.... zobacz więcej »

Wbrew Berlinowi i Paryżowi

Ruch KE podjęty został wbrew mocnemu lobbingowi ze strony Paryża i Berlina, którym zależało na utworzeniu europejskiego championa, zdolnego do konkurencji, zwłaszcza z Chinami.

Sprawa ta może odgrywać rolę w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego we Francji i Niemczech.



O konieczności zmiany reguł, tak by umożliwiać tworzenie europejskich championów, mówili we wtorek wieczorem na wydarzeniu zorganizowanym w Brukseli przez Fundację Konrada Adenauera szefowa niemieckiej CDU Annegret Kramp-Karrenbauer i kandydat na przewodniczącego KE wystawiony przez Europejską Partię Ludową Manfred Weber.

Potentaci

Siemens i Alstom są światowymi liderami w sektorze transportu kolejowego. Obie firmy mają szerokie portfolio produktów i konkurują w przetargach na produkcję i dostawę: taboru dużych prędkości, taboru tradycyjnego i miejskiego (tramwaje, pociągi metra).

Firmy produkują też systemy sygnalizacji, które zapewniają kontrolę bezpieczeństwa w sieciach kolejowych.